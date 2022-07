L’inflation des prix alimentaires a atteint 80% le mois dernier au Sri Lanka, où le pays fait face à la pire crise économique depuis son indépendance, a indiqué l’organisation des Nations unies, relevant que c’est la première fois que cette hausse de l’indice des prix à la consommation dépasse la barre symbolique des 50%.»

La population continue de ressentir les effets de la crise économique et alimentaire, alors que l’inflation des prix des denrées alimentaires a atteint le chiffre vertigineux de 80 % en juin 2022», a souligné le Programme alimentaire mondiale (PAM) dans son dernier rapport humanitaire. Selon les résultats préliminaires de la mission d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire menée conjointement par le PAM et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), plus de 6 millions de personnes (environ 3 ménages sur 10) sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire. Sur ce nombre, 66 000 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire grave. Selon l’agence onusienne, la majorité des ménages (60 %) ont régulièrement recours à des stratégies d’adaptation, ce qui les pousse à la consommation d’aliments moins préférés, moins nutritifs, mais aussi à la réduction des portions alimentaires.

En réponse à cette crise économique et alimentaire, le PAM a indiqué avoir commencé à mettre en œuvre une aide alimentaire par le biais de bons de valeur destinés aux femmes enceintes à risque.

À Colombo, l’agence onusienne a atteint 2.100 bénéficiaires (88 %) sur les 2.375 femmes enceintes ciblées. Plus largement, le PAM intensifie d’urgence ses opérations pour atteindre 3,4 millions de bénéficiaires (en plus des 430 000 bénéficiaires initialement identifiés plus tôt cette année).

Il s’agit d’une aide alimentaire inconditionnelle (en nature, transferts en espèces et bons d’achat), de repas scolaires et d’un soutien nutritionnel, selon l’agence onusienne.