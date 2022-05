La Jordanie a condamné dimanche une décision de l'entité sioniste autorisant des «extrémistes» à exercer leurs rituels religieux dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'El-Qods occupée. Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Haitham Abu Al-Foul, a déclaré dans un communiqué que cette décision était «nulle et non avenue», et «n'avait pas d'effet juridique en vertu du droit international, qui ne reconnaît pas la juridiction de l'entité sioniste sur les territoires occupés en 1967, y compris à El-Qods-Est». Abu Al-Foul a souligné que cette décision était en outre considérée comme «une violation flagrante des résolutions internationales légitimes relatives à El-Qods, y compris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU».Il a également rappelé que la mosquée Al-Aqsa était «un lieu de culte réservé aux musulmans», et que le département jordanien des Awqaf et des Affaires de la mosquée Al-Aqsa était la seule institution compétente pour administrer le complexe.