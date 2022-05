35 terroristes à Bourzanga, dans le nord du pays, selon un nouveau bilan de l'état-major général. Un précédent bilan faisait état de 30 terroristes tués. «Les opérations de sécurisation se sont poursuivies samedi, suite à l'attaque terroriste qui a visé le détachement militaire de Bourzanga», précise un communiqué. Le bilan fait aussi état de 5 soldats tués et 10 blessés. Un important lot de matériel a été saisi (un blindé et 2 pick up armés, de l'armement individuel et collectif, des munitions, une quarantaine de motos, des moyens de communication, etc). L'intervention de l'hélicoptère Mi24 de l'Armée de l'air du Burkina Faso, et d'un Mirage 2000 de Barkhane, parti de Niamey, ont permis l'interception des éléments qui tentaient de s'échapper. Les opérations de ratissage et de sécurisation ont été soutenues par l'engagement d'un avion ISR CESSNA nigérien et le transfert des blessés opéré conjointement par les moyens de l'armée de l'air et de la TF Sabre, relève le communiqué.