Les violents affrontements intercommunautaires ayant eu lieu le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan, jeudi dernier, ont fait 27 morts et 36 blessés des deux côtés, a annoncé samedi l’état-major de la Force mixte Tchad-Soudan dans un communiqué. Ces affrontements ont causé 18 morts et 14 blessés du côté du Soudan, neuf morts et 22 blessés du côté du Tchad, selon le communiqué. Tout serait parti d’un enlèvement de cinq chameaux en territoire tchadien par des citoyens soudanais, causant des affrontements lors de la poursuite des voleurs par les propriétaires au moment où se tenait, à Khartoum, la 8e Conférence d’évaluation annuelle des activités de la Force mixte. Le nouveau commandement de la force, le général soudanais Oussama Mahamat Khalid, qui a pris le relais du général tchadien Ousmane Bahar Mahamat Itno, s’est rendu sur les lieux. N’Djamena a démis le gouverneur de la région du Wadi Fira, la frontalière du Soudan, Adoum Abdallah Tounissi, remplacé par le général Ayoub Abdelkérim Abdoulaye, un ancien chef rebelle, rentré fin juillet après 14 ans d’exil. Créée en 2010 lors d’un protocole d’accord de sécurité, cette force mixte opère le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan, longue de 1 360 km.