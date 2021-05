La quantité de déchets ménagers produits durant le mois de Ramadhan en cours a augmenté de 10% par rapport à la moyenne enregistrée les mois précédents de l'année estimée à 1,12 million de tonnes par mois, a révélé une étude menée par l’Agence Nationale des Déchets (AND).

Selon cette étude, le taux de gaspillage alimentaire s'est élevé à 19% du total des déchets ménagers produits pendant le Ramadhan en cours, qui se compose également de déchets ultimes non recyclables (53%) et de déchets d'emballages en plastique et en papier (23%).

Concernant la conduite de cette étude, une responsable à l'AND a expliqué dans une déclaration à l'APS, que ces résultats avaient été obtenus après examen des déchets produits par des échantillons de familles algériennes (constituées de cinq personnes) résidant dans différentes communes d'Alger et de sa banlieue, afin d'étudier leur comportement alimentaire.

L'étude montre que l'augmentation enregistrée de la quantité de déchets pendant le Ramadhan, estimée à 10 %, comprend les déchets alimentaires et les matières plastiques à usage unique.

Quant au pain, l'étude a enregistré le gaspillage de 534 tonnes de pain pendant la première semaine du ramadhan et de 494 tonnes la deuxième semaine du même mois.

L'AND a imputé le phénomène du gaspillage pendant le Ramadhan à la frénésie de consommation qui s'empare des ménages, à cette occasion, avec l'achat de produits alimentaires en quantités supérieures à leurs besoins.

Cette étude est axée sur les ménages, mais l'AND compte réaliser une autre étude sur le gaspillage dans tous les secteurs, y compris industriel, agricole et touristique, en vue de mettre en place un plan national visant à endiguer le gaspillage sous toutes ses formes.

A l'échelle mondiale, il ressort des chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qu'un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, atteignant environ 1,3 milliards de tonnes par an.

Dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), où les capacités de production alimentaire sont pourtant limitées, plus de 60 milliards de dollars de produits alimentaires sont gaspillés annuellement.