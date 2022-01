Un séisme d'une magnitude de 5,4 s'est produit dimanche dans le nord de la Grèce, non loin de la seconde ville du pays, Thessalonique, a annoncé l'Observatoire d'Athènes. L'épicentre du séisme survenu à 11h50 GMT était situé en mer à 10 km de profondeur et à 23 km au sud-ouest du Mont Athos. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat. La Grèce est située sur plusieurs failles sismiques et connaît régulièrement des séismes.