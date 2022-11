Les services de la sûreté de wilaya d'Alger relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d'El Harrach ont démantelé une bande de malfaiteurs qui activait dans le périmètre d'un établissement éducatif à Bachdjerrah, a indiqué, lundi, un communiqué de ces Services. La brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d'El Harrach, supervisée par le parquet territorialement compétent, et après exécution des mandats de perquisition ont arrêté 5 individus suspects, repris de justice, âgés entre 21 et 32 ans issus de la wilaya d'Alger, ajoute le communiqué. Les investigations ont permis la saisie de 80 comprimés psychotropes de différents types et 08 armes blanches prohibées de 6e catégorie, outre 02 bâtons, des signaux de navire, une somme de 120490 DA, 02 téléphones portables et un véhicule, a-t-on précisé. Après parachèvement des procédures judiciaires, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent pour formation d'une bande de malfaiteurs, possession, trans port, distribution et trafic de comprimés psychotropes à des fins de vente, conclut le communiqué.