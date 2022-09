Les participants à une conférence sur la modernisation des procédés de constructions, tenue jeudi à Constantine dans le cadre du Salon national de l’habitat, de l’immobilier et du décor (HID), ont affirmé que "le Reverse Engineering (RE) dans la production des peintures constitue une voie permettant l'appropriation des technologies et une des sources d'innovation dans le monde de la construction".

"Le laboratoire de l’entreprise nationale des peintures (ENAP) a innové grâce au procédé du reverse engineering (RE) plusieurs nouveaux genres de peintures intelligentes, dont les types ignifuges (anti-incendie), antibactérienne, anticorrosion et autonettoyantes", a indiqué le Président-directeur général (P-dg) de l'entreprise, Samir Yahiaoui, au cours de la conférence, organisée à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine.

"L’introduction du reverse engineering dans l’activité de notre entreprise a permis de développer significativement notre capacité de production et ce, au travers l’implication de la déformulation analytique de certains produits indisponibles en Algérie en œuvrant à les ré-innover à partir de la décomposition de mélanges complexes", a-t-il noté.Pour l’enseignant chercheur, spécialiste en architecture et consultant de la société Mediasmart, Abdelkrim Lenguer, afin de venir à bout des problèmes contemporains dont le départ des feux, la détérioration des murs par le milieu environnant, notamment dans les établissements scolaires, les hôpitaux et structures administratives et entreprises, "les chercheurs algériens ont eu recours au RE pour soulever les défis contemporains au vu de sa prévalue dans les industries de construction, ainsi que ses portées technologiques".

De son côté, le Directeur général (DG) de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), Nadjib Driouche, a estimé cette agence, en sa qualité d’organe interface entre le monde de la recherche et le monde socioéconomique, "est appelée à piloter des actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et de promotion de l’usage des techniques du Reverse Engineering pour booster l’innovation et la création des start-up".

A signaler que cette édition du salon national de l’habitat, de l’immobilier et du décor (HID), ouverte mardi à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine, est la 1ère du genre dans la ville des ponts suspendus, à laquelle une quinzaine d’exposants ont pris part, ont indiqué les organisateurs, notant que le public constantinois a exprimé un grand intérêt pour le bitume à froid et la maison intelligente présentés pour la première fois à Constantine.