Toujours en quête d’innovation, LG Electronics Algérie revient avec une expérience sonore qui répond au mieux aux attentes des jeunes passionnés par la musique. Cette solution offre une nouvelle façon d’écouter de la musique avec une qualité d’écoute premium qui maximise le plaisir auditif. LG Electronics Algérie renforce sa domination dans les catégories de mini équipements audio avec le lancement du LG XBoom OL 100, qui est conçu pour séduire l’utilisateur avec sa qualité de son supérieur, ses fonctionnalités uniques et son confort exceptionnel. Le XBoom OL 100 est une enceinte haut de gamme de LG disposant de la technologie Bass and Space du leader mondial des systèmes audio haute résolution, Meridian. Son réglage sonore se traduit par des voix plus claires et des basses plus réactives pour une expérience musicale plus immersive et exclusive. De par ses nombreuses spécificités, le LG XBoom OL 100 offre une sortie robuste de 2 000 W avec des basses et un son puissant qui permet de couvrir de grands espaces. Le LG XBoom OL 100 permet aussi d’adapter l’éclairage multicolores selon l’ambiance voulu par l’utilisateur, et lui donne l’impression d’être un DJ professionnel grâce à des options telles que le Dj Star, le Cross Fader et le contrôleur. Ces options effectuent des fondus enchaînés habilement entre les pistes audio, tournent les platines pour scratcher et ajoutent bien d'autres effets. Ils facilitent également le mixage homogène de l'audio à partir de deux sources différentes tout en construisant la musique sur un crescendo pulsé, pour un son puissant. L’avantage du LG XBoom OL 100 est son application DJ permet de mixer directement depuis le smartphone avec une facilité d’utilisation, disponible pour les appareils Android et iOS, et donner aussi accès à une panoplie d'effets tels que Scratch Mixing et DJ Loop. Cette enceinte dispose de la nouvelle fonctionnalité karaoké Star qui supprime les voix, change la tonalité sur presque toutes les pistes, comme elle permet de choisir 18 effets vocaux différents et uniques. Elle est dotée aussi de fonctionnalités de base tels que la connectivité Bluetooth en plus d’une variété d'entrées incluant, 2 ports USB, DVD, CD et radio. Le XBOOM OL100 peut se connecter à trois appareils en système de haut-parleurs via Bluetooth et créer une liste de lecture à la volée et sans interruption. Et pour une expérience auditive encore plus impressionnante, il peut augmenter la puissance jusqu’à 4000 Watts, en utilisant la fonction Wireless Party Link qui améliore le son et se connecte à plusieurs haut-parleurs OLE100 sans fil. Enfin, le Xboom OL 100 dispose d’une poignée Grab & Move et de roulettes pour assurer une maniabilité maximale.