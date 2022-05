Nombreux sont les clients d’hôtel qui recherchent une expérience de qualité, unique et personnalisée, dans leur chambre. La nouvelle série OLED Hôtel TV de LG répond exactement à cette demande et s’adresse à tous les hôtels en proposant des téléviseurs aux formes raffinées et aux images intenses, en combinaison avec la solution hôtelière interactive Pro : Centric Direct. A travers toutes ses fonctionnalités, LG a développé une gamme de produits à usage commercial destinée aux hôtels afin d’offrir le confort idéal durant le séjour de leurs clients donnant la possibilité à accéder à un large choix de divertissements. LG a pensé au moindre détail afin que la nouvelle solution destinée aux hôtels puisse être introduite dans toutes les chambres jusqu’à la réception pour offrir le bien être des clients. LG a mis en place une plate-forme d'application commerciale polyvalente : Pro:Centric . Cette fonctionnalité est située dans le middleware des téléviseurs commerciaux LG, qui sont spécialement conçus pour l'industrie hôtelière, il prend en charge les langages HTML5, GEM (Java) et Flash pour améliorer la commodité et la flexibilité des développeurs. À l'aide des outils Pro:Centric, il est désormais possible d’optimiser les fonctionnalités des téléviseurs pour développer des conceptions d'applications qui offrent un impact visuel maximal et des options de service améliorées pour les clients. Pro:Centric fournit des fonctionnalités de connectivité pour lire le contenu des appareils portables sur l'écran Pro:Centric Smart TV. Les clients peuvent facilement profiter de l'audio et de la vidéo à partir de leurs appareils portables grâce aux téléviseurs intelligents Pro:Centric via une connexion sans fil, tels que : Bluetooth, DIAL, DLNA, Miracast.Cette gamme « Hôtel TV » fait immédiatement impression. La finesse de l’écran et la discrétion du pied permettront une intégration idéale de l’appareil dans tout décor élégant. La technologie OLED, célèbre pour la profondeur de ses niveaux de noir et la perfection de ses contrastes, garantit également des couleurs magnifiques et une qualité d’image unique. Contrairement à d’autres technologies, l’OLED de LG ne dépend pas d’un rétroéclairage. En effet, chaque pixel pris séparément constitue sa propre source de lumière. Le noir est donc créé en éteignant celle-ci, ce qui permet d’obtenir une profondeur totale et des couleurs qui ressortent encore plus intensément. De plus, les clients peuvent voir le téléviseur dans son intégralité, sans distorsion de l'image, sous n'importe quel angle de la pièce grâce à la technologie NanoCell TV qui offre un large spectre de couleurs et une précision réaliste, le but étant de rendre le contenu immersif et impressionnant. Afin de compléter la gamme innovatrice des téléviseurs LG conçus spécialement aux hôtels de luxe et divers environnements professionnels, le LG ULTRA HD offre une compatibilité avec les systèmes de contrôle AV et un système de gestion de contenu qui rend les détails impactant, avec une résolution 4 fois supérieure offrant ainsi une expérience client remarquable. Leader de la technologie et de l’innovation, LG introduit également une gamme de robots correspondants aux besoins de l’industrie hôtelière afin d’offrir une expérience luxueuse aux clients, Avec un fonctionnement autonome et sûr ainsi que diverses fonctions pratiques, LG CLOi ServeBot (type tiroir) offre un grand espace de stockage et livre efficacement les éléments et articles commandés par les clients des hôtels, de plus grâce à une stérilisation approfondie, LG CLOi UV-C Bot crée un environnement agréable sans souci d'infection. Son interface et son système conviviaux sont faciles à gérer pour tout le monde et la progression de la stérilisation est affichée de manière pratique sur l'application mobile.