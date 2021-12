Le moudjahid Hadj Ziane Mohamedi est décédé à l'âge de 91 ans, a-t-on appris, dimanche, auprès du ministère des Moudjahidine et des ayants-droit.

Né en 1930 dans le village de Ouled Sidi Ziane dans la wilaya de M'sila, le défunt a entamé son parcours militant en rejoignant les rangs de la glorieuse Guerre de libération en 1956, dans la wilaya VI, en tant que chargé d'approvisionnement et de liaisons entre les régions de la wilaya.

Le regretté a fait preuve d'une grande compétence et d'un grand dévouement, ce qui lui a valu le respect et l'estime de ses compagnons d'armes.

Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes au niveau de la wilaya de M'sila, dont membre de l'Assemblée populaire communale (APC) de la commune d'Ain El Melh en 1980.

Hadj Ziane Mohamedi a contribué à l'enrichissement du capital historique de la wilaya en participant à toutes les activités et manifestations historiques organisées dans la wilaya de M'sila.

Le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit Laïd Rebiga a présenté à la famille du défunt et aux notables d'Ouled Nail ses sincères condoléances en les assurant de sa profonde sympathie en cette pénible épreuve qui a fait perdre à l'Algérie "un grand moudjahid et un des symboles de la wilaya de M'sila".