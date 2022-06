Le ministère de la Santé a rappelé, mardi dans un communiqué, un nombre de précautions à observer et de conseils préventifs en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

"En raison du pic de température, le ministère de la Santé rappelle qu'en temps de forte chaleur, il est impératif de se protéger", précisant que "la population la plus vulnérable est constituée d'enfants en bas âge, des personnes âgées et des malades chroniques".

En ce sens, les précautions à observer consistent "à fermer les volets et les rideaux des façades du logement exposés au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux heures les plus chaudes", précise la même source.

Dans le cas où il est "impératif de sortir, il est préférable de sortir tôt ou tard le soir, de porter des vêtements légers et amples et rester à l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée au soleil".

Le ministère de la Santé préconise aussi de "prendre plusieurs douches par jour dans la mesure du possible, boire suffisamment, éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et éviter aussi les activités extérieures comme la pratique du sport, le jardinages ou le bricolage".

Pour ce qui est des symptômes qui peuvent alerter en cas d'un coup de soleil (insolation), la même source cite "les maux de tête, l'envie de vomir, une soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et des confusions mentales", préconisant ainsi d'"appeler les secours".

En attendant l'arrivée des secours, il est conseillé de mettre la personne présentant un de ces symptômes "dans un endroit frais, lui donner à boire, l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir à l'aide d'un linge humide et l'éventer".