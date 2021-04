Le ministère chinois de la Sécurité publique a approuvé récemment un détecteur portable de drogue développé par des

chercheurs de l'Académie des sciences de Chine (ASC). L'appareil peut donner des résultats de tests rapides pour identifier la morphine, la méthamphétamine et la kétamine, et en évaluer la quantité. Développé indépendamment par des scientifiques de l'Institut de physique chimique de Dalian relevant de l'ASC, l'appareil portable est équipé d'un petit module de détection de fluorescence et utilise un réactif de marquage par fluorescence pour afficher les résultats des tests. L'appareil, selon ses concepteurs, est capable de détecter aussi peu qu'un nanogramme de morphine dans un millilitre de substance. Il ne faut qu'un peu plus de cinq minutes pour analyser un échantillon par l'appareil qui a un taux de précision de 96%. Selon les chercheurs, le détecteur de drogue est très pratique et peut être utilisé pour la détection rapide de drogues notamment dans les zones frontalières.