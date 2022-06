Mohamed Chérif Zelamati a indiqué que ces circuits devant permettre aux touristes de découvrir, à travers une plateforme électronique lancée récemment par le ministère de tutelle, 81 sites touristiques, culturels, archéologiques, historiques, religieux et récréatifs que recèle la wilaya.

Le guide électronique permet ainsi de découvrir six circuits touristiques englobant des plages, des forêts, des zones montagneuses pour la pratique de différentes activités sportives et un parcours récréatif du parc zoologique et d'attractions "Mostaland", visité par plus de cinq millions de touristes depuis son ouverture en 2016.

Ces circuits s’ajoutent à deux parcours touristiques, deux historiques dédiés au chahid Benabdelmalek Ramdane, les grottes de Frachih, lieu historique des tragiques enfûmades de la tribu d’Ouled Riyah par la machine coloniale française, et trois circuits religieux dont celui menant au mausolée du saint patron Sidi Lakhdar Benkhelouf.

Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem propose également d’autres circuits dont ceux de l’artisanat et des métiers et de la nature avec le méridien de Greenwich qui traverse la localité de Stidia, et la zone humide d’El Mactâa et un parcours régional de six jours pour visiter les wilayas de Mostaganem, Oran et Tlemcen.

Zelamati a, par ailleurs, indiqué que les agences de tourisme peuvent également exploiter ces circuits dans la promotion du tourisme et l'organisation de voyages internes et externes dans le cadre des 19èmes Jeux Méditerranéens et des célébrations du 60eme anniversaire de l’indépendance.

La liste des sites touristiques au niveau de la wilaya sera mise à jour périodiquement et de nouveaux repères seront ajoutés, ce qui permettra, à l'avenir, de porter l’offre à 25 circuits touristiques.