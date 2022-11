Une enveloppe financière de l’ordre de 630 millions de dinars a été allouée en 2022, par la wilaya de Jijel, pour la réalisation de projets portant sur l’amélioration urbaine à la ville d’El Milia (60 km à l’est du chef-lieu de wilaya), a indiqué lundi le directeur local de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction . Douze (12) sites dans la ville d’El Milia sont concernés par des opérations d’amélioration urbaine, a indiqué Abdelatif Bouderbala, détaillant que ces projets inscrits dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales et le Programme sectoriel portent sur la pose du bitume et la rénovation des réseaux dans cette ville classée deuxième en nombre d’habitants. Le même responsable a souligné le prochain lancement de plusieurs opérations dans les cités El Meridja 1, Menkouche Boukaoud, Ouled Ali, Tanefdour, tandis que d’autres opérations seront lancées dans les cités Lekraouz, El Meridja 2 et Ouled Ali 1, 2 et 3. D’autres opérations sont programmées, au titre du programme d’occupation des sols (POS) d’Aserdoun qui abrite actuellement près de 700 logements sur un programme de 1600 unités en cours de réalisation, a-t-on noté. Par ailleurs, des opérations d’amélioration urbaine dans les zones d’ombre à l’image de Beni Fren et Béni Maanda, seront concrétisées en 2023, selon le directeur de l’urbanisme qui a signalé que les délais de réalisation des travaux sont fixés entre 6 et 7 mois. Ces réalisations contribueront après réception à améliorer le cadre de vie des habitants de la ville d’El Milia et à donner une nouvelle image de cette ville, selon la même source.