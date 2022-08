Un mémorandum de coopération a été signé, mardi à Alger, entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN), dans le but de renforcer les efforts de prévention et de lutte contre la criminalité à travers la mise en place de plans opérationnels conjoints, indique un communiqué de la DGSN.

"Dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux corps de sécurité, la DGSN et le Commandant de la GN ont signé, mardi au siège du Commandement de la GN, un mémorandum de coopération visant à renforcer les efforts de prévention et de lutte contre la criminalité, toutes formes confondues, et à assurer la sécurité des citoyens et la protection des biens, à travers l'élaboration de plans opérationnels conjoints", précise la même source.

A cette occasion, le DGSN, Farid Bencheikh a affirmé que le document signé "est un jalon supplémentaire apporté au parcours historique commun dans le domaine de la coordination opérationnelle" entre les deux dispositifs de sécurité, soulignant que le mémorandum "constitue une base juridique solide pour dynamiser les passerelles de coopération vers des niveaux supérieurs à la hauteur de la vision éclairée des hautes autorités du pays".

De son côté, le Commandant de la GN, le Général Yahia Ali Oualhaj s'est félicité de cette initiative qualifiée de "nouvelle étape qui contribue au renforcement d'une coopération bilatérale fructueuse et constructive", et laquelle traduit "le grand intérêt" accordé par les deux corps de sécurité "à hisser le champ de la complémentarité opérationnelle, afin de faire face à toutes formes de criminalité et être au diapason des aspirations du citoyen".

Cet accord concerne plusieurs axes, tels que "l'adoption de mécanismes opérationnels entre les unités des deux dispositifs aux niveaux national et régional, l'échange d'informations et d'expériences, le renforcement de la coopération technique et scientifique", ou encore "la programmation de sessions de formations communes spécialisées qui permettent d'élever le niveau de performance professionnelle".