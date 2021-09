Quatorze membres présumés de la mafia new-yorkaise, dont un vieux boss et son lieutenant octogénaires, ont été inculpés mardi par la justice américaine, accusés d'avoir infiltré un syndicat comme aux grandes heures de la mafia, qui reste active bien qu'amoindrie. "Tout ce qu'il y a dans cette enquête montre que l'histoire se répète. Les entrailles des familles du crime à New York sont bien vivantes", a déclaré un responsable du FBI à New York, Michael Driscoll, dans un communiqué des autorités judiciaires, après ce coup de filet. Parmi les quatorze personnes inculpées, dont treize ont été effectivement arrêtées à New York et dans le New Jersey, figurent Andrew "Mush" Russo, 87 ans, et "Benji" Castellazzo, 83, qualifiés respectivement de "boss officiel" et de premier lieutenant au sein des Colombo, l'une des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des Etats-Unis, avec les Bonanno, les Gambino, les Genovese et les Lucchese. Les deux hommes, qui devaient comparaître mardi devant le tribunal fédéral de Brooklyn pour statuer sur leur détention, avaient déjà plaidé coupable en 2012 avec d'autre s membres de leur organisation criminelle, pour des faits de racket et paris illégaux. Andrew Russo, déjà condamné sept fois, était sorti de prison en 2013. Cette fois, les membres de la famille Colombo sont accusés par le bureau du procureur fédéral de Brooklyn de multiples délits, dont des faits de racket et d'extorsion, alors qu'ils tentaient d'infiltrer et de prendre le contrôle d'un syndicat basé dans le Queens, et notamment de mettre la main sur son fonds de prestations de santé.