Dans une déclaration à l’APS, Mme Yakoubi a indiqué que l’établissement a mobilisé, l’année en cours, des moyens matériels et humains notamment pour ramasser cette denrée alimentaire, à travers la mise en service de centres de tri sélectif au niveau de chaque daïra de la capitale.

"Tous les jours, de très grandes quantités de pain rassis jetées anarchiquement sur les voies publiques et dans les ordures, sont ramassées, en dépit des campagnes de sensibilisation que mène l’Etablissement et les différents acteurs dans l’environnement, la société civile et autres », a déploré Mme Yakoubi dans une visite organisée au centre de tri sélectif dans la Daïra de Sidi M’hamed.

Rappelant que les mesures de tri visent à éviter le jet de tonnes de pain dans les ordures, la responsable a appelé les citoyens à s’abstenir de tout achat excessif, notamment le pain qui finit le plus souvent dans les ordures.

Dans ce sillage, des campagnes de sensibilisation sont également lancées par les centres de tri concernés sur le terrain et sur les réseaux sociaux, en vue de lutter contre le gaspillage du pain.

A rappeler que le ministère de l’Environnement avait mis l’accent, dans un communiqué à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadhan, sur la nécessité d’adopter une consommation rationnelle du pain dont les restes doivent être déposés dans les lieux qui leur sont réservés pour pouvoir être récupérés.

Le ministère avait également souligné la nécessité de ne pas céder à la consommation excessive de nourriture et de boissons afin de réduire le volume de déchets domestiques.

Le ministère de l’Environnement avait rappelé que la production de la quantité des déchets augmente de 8% au mois de Ramadhan par rapport aux autres mois, au vu de l’augmentation des niveaux de consommation de tous les produits alimentaires, y compris le pain qui enregistre des taux de consommation.