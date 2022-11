Neuf personnes ont trouvé la mort et 328 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Les secours de la Protection civile sont intervenus également, durant cette période, à travers les wilayas d'Alger, Tipaza, Sétif, Guelma, Mila, Oran et Sidi Bel Abbes pour prodiguer les premiers soins à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils domestiques. Selon la même source, 8 autres personnes, incommodées par le gaz de ville, ont été secourues par les éléments de la Protection civile à travers les wilayas de Skikda et Bouira. A Oran, une personne, âgée de 28 ans, est décédée asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-bain. Les agents de la Protection civile ont procédé, en outre, durant la même période, à l’extinction d’un (01) incendie urbain qui s’est déclaré à l’intérieur d'une habitation suite à une explosion de gaz dans la wilaya de Sétif. L'incendie a causé des brûlures de 1er et 2ème degré à 3 personnes , pr écise le bilan.