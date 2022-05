Les participants à cette manifestation (du 20 au 23 mai) représentent la Tunisie, la Libye, l'Egypte, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Yémen, ainsi que la Palestine et la République Arabe Sahraouie Démocratique comme invitées d’honneur.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation placée cette année sous le signe "Le Samâa: appel à l’adoration, la libération et la paix", a indiqué que la wilaya de Laghouat recèle un legs culturel important, mettant l'accent sur la nécessité de "donner l'importance à tous les modes et arts".