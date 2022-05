Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé les présidents et les commissaires d'Etat près les six tribunaux administratifs d'appel, indique samedi un communiqué duministère de la Justice."Conformément à la Constitution, notamment ses articles 91 alinéa 7, 92 et165, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé les présidents et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs d'appel.

Concernant les présidents des tribunaux administratifs d'appel, il s'agit de Mme et MM:

- Abdellah Ziani à Béchar.

- Abdelkader Hemdane à Tamanrasset.

- Saliha Aouak à Alger.

- Kamel Helissi à Constantine.

- Nasreddine Amrane à Ouargla.

- Abdelrahmi Benhamida à Oran.

Concernant les commissaires d'Etat près les mêmes tribunaux, il s'agit deMM:

- Mustapha Abdi à Béchar.

- Mohamed Lamine Sebahi à Tamanrasset

- Mohamed Benlakhdar Benabdellah à Alger.

- Abdelouahab Bounab à Constantine.

- Said Chicha à Ouargla.

- Abdelkader Fares à Oran