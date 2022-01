Le séjour cairote du président de la République ne relève pas du hasard. L'Algérie et l'Égypte partagent une même ambition de paix dans la région Mena. Les deux pays ont la taille démographique, économique et stratégique à même de leur octroyer une responsabilité à l'égard des sociétés d'Afrique du Nord, dont l'aspiration à la sécurité et à la prospérité est un droit légitime. La force de l'alliance qu'Alger et Le Caire ont intérêt à construire, tient principalement de la solidité de chacune de ces nations à résister aux tentatives de stabilisation dont elles ont été l'objet, ces 30 dernières années. L'Algérie a surmonté une décennie barbare où tout avait été mis en oeuvre pour la démolir. Elle est également sortie grandie d'un Mouvement populaire qui a résisté aux tentatives de sape orchestré par des officines malveillantes. L'Égypte de son côté s'est relevée d'un «printemps» qui a failli la dissoudre dans un pana-islamisme débridé et acquis aux thèses archaïques. Dans le même temps, d'autres sociétés nord- africaines ont cédé aux appels à des solutions toutes faites montées en Occident et se retrouvent, aujourd'hui, dans un véritable pétrin politique et sécuritaire.

Partant de leurs expériences et les succès remportés contre les forces du chaos, l'Algérie et l'Égypte sont dans l'obligation d'admettre leurs statuts de puissances régionales. Il n'est plus question de s'affronter pour un hasardeux leadership dans la région. L'heure est à la convergence des forces et des énergies pour optimiser les chances de toute la région d'Afrique du Nord de sortir du sous-développement et d'envisager un avenir meilleur pour ses peuples. Le propos n'est pas utopique. Il y a dans l'Histoire moderne de l'Algérie et de l'Égypte un véritable potentiel à même de booster très sérieusement la région, pour en faire un futur pôle stratégique, politiquement cohérent, financièrement stable et économique prospère.

Les deux pays ont des alliés communs, susceptibles d'apporter le savoir-faire technologique qui fait défaut à Alger et au Caire. Pour le reste, les peuples algérien et égyptien ont la volonté, la détermination et les compétences à sortir des miracles dans un nombre incalculable de filières industrielles. Les entreprises publiques et privées des deux pays sont à même de participer grandement à la reconstruction de la Libye, à la mise à niveau de l'infrastructure de base du Mali, de la Mauritanie et du Niger, à soutenir un retour à la croissance de la Tunisie. Toutes ces actions sont déjà menées, mais un cadre de partenariat politique manque à la réalisation d' un véritable espace intégrateur nord-africain. La visite de Tebboune pourrait être la première pierre à cet édifice tant attendu par les peuples de la région.