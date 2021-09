Le ministre saoudien des Affaires étrangères est arrivé, hier, à Alger dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Reçu par le président de la République, le prince Fayçal Ben Farhan est porteur d'un message du roi Ben salman. Cette visite succède à plusieurs autres et annonce d'autres. Alger, qui prépare le prochain sommet arabe, prend une part active dans la gestion de la crise libyenne, revient sur le dossier malien et conduit la médiation dans l'affaire du barrage éthiopien de la Renaissance, est en passe de devenir l'épicentre diplomatique autour duquel tournera l'Afrique et le Monde arabe. En fait, les personnalités d'envergure régionale qui ont visité l'Algérie en l'espace de quelques semaines témoignent de l'importance de l'étape d'Alger dans la stabilité de la sous-région. Les trois dossiers que sont la question libyenne, la situation au Sahel et l'enjeu du sommet arabe ont connu un regain d'intérêt depuis que la diplomatie algérienne a clairement manifesté son intention d'y jouer un rôle actif.

Sur ces trois problèmes qui minent l'atmosphère dans le Monde arabe et en Afrique subsaharienne, la position algérienne est bien connue et se distingue par un respect sans faille de l'unité territoriale des pays et du principe d'autodétermination des peuples. Sur les trois questions, les personnalités politiques de stature internationale qui ont eu à visiter l'Algérie, ont sans doute apprécié le bien-fondé de la position algérienne. En tout cas, même si elle ne cadre pas avec les intérêts des uns et des autres, elle a le mérite de la justesse. Certains «analystes» locaux qui ont tendance à stigmatiser systématiquement le discours de l'Algérie sur les questions internationales doivent, en principe, tirer quelques enseignements des propos des envoyés spéciaux de l'ONU sur le Sahel et la Libye. Tout ce gotha de hauts responsables a admis la pertinence de la position algérienne sur toutes les questions régionales. S'ils se sont déplacés jusqu'à Alger pour discuter avec le président de la République, c'est parce qu'ils reconnaissent, non seulement le poids de l'Algérie dans la région arabe et nord-africaine, mais aussi parce que notre diplomatie est véritablement soucieuse des intérêts des peuples, avant toute autre considération.

En étant incontournable sur pas mal de dossiers, l'Algérie apporte sa pierre à l'édification d'un monde où les peuples auront leur mot à dire.