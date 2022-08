Fidèle à son engagement immuable envers la cause palestinienne, l'Algérie a condamné énergiquement vendredi «l'agression sauvage conduite par les forces d'occupation sionistes sur la bande de Ghaza», tout en exprimant sa «profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade» et en appelant «la communauté internationale et, en particulier, le Conseil de sécurité de l'ONU, à une intervention urgente pour mettre fin à ces agressions criminelles» contre une population palestinienne désarmée. Ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste se livre à de telles exactions, violant sans risque d'un quelconque rappel à l'ordre les chartes et les décisions des instances internationales. Tout au plus, on remarque le silence assourdissant de certains États qui ont été prompts à s'engager dans la voie de la normalisation avec une entité belliqueuse et arrogante, un silence qui n'a d'égale que la gêne dans laquelle leur prétendue relation est constamment plongée.

L'Algérie dont la solidarité avec le peuple palestinien est constante et totale ne saurait demeurer insensible aux nouvelles épreuves que la barbarie sioniste inflige à la population de Ghaza, déjà éprouvée par un blocus inhumain dont les conséquences perdurent depuis presque vingt ans. L'entité sioniste persiste et signe, dans un aveuglement sans pareil, alors que les évènements enseignent combien les agressions sauvages commises par une occupation israélienne illégale ne font que rendre de plus en plus précaires les chances d'une paix incontournable dans ses termes exprimés par la Ligue arabe.

L'empreinte de Sharon est loin de constituer un rempart efficace, pas plus que ne l'est le bouclier, soi- disant Dôme de fer. Comme toutes les causes justes, la cause palestinienne finira, tôt ou tard, par triompher et les mémoires retiendront le rôle funeste de certains dirigeants qui font fi de la justice et du droit parce qu'ils se cachent derrière l'injustifiable argument de la force brute.

La série de violations systématiques des droits du peuple palestinien, à Ghaza comme en Cisjordanie, la politique de colonisation sauvage et les tentatives de négation de son identité à travers une entreprise effrénée de spoliation de ses territoires n'empêcheront jamais la marche inexorable vers la consécration de son droit inaliénable et imprescriptible à un État indépendant avec El-Qods pour capitale.