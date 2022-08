Le 22 juin 1954 se sont réunis 22 militants au clos Salembier, sur les hauteurs d'Alger. Le groupe formé par des militants du PPA acte le principe d'une révolution armée. Quelques mois plus tard, six cadres politiques désignés par leur pairs se retrouvent dans le quartier de Bologhine un certain 10 octobre 1954. Ils arrêtent la date du 1er novembre. Celle-ci entre dans l'Histoire de l'humanité comme la première étincelle d'une révolution armée, sans nulle autre pareille dans tout le XXe siècle. Ceux qui l'ont déclenchée ne l'ont pas fait pour un bon salaire en fin de mois. Ils s'étaient préparés à une guerre de plusieurs décennies. Ils s'étaient dit qu'ils ne vivraient pas l'indépendance du pays. Ceux qui les ont rejoint se comptaient en dizaines de milliers. Dans leur écrasante majorité, ils n'avaient pas le profil du guerrier. C'étaient des paysans, des journaliers, des chômeurs, des étudiants, des intellectuels, des artistes. Tout ce beau monde a fait les corps du FLN et de l'ALN. Personne parmi les moudjahidine qui ont pris les armes pour libérer leur pays du joug colonial, ne voyaient l'issue du combat. C'était leur seule volonté de se défaire de l'emprise de la France qui les animait, jusqu'à faire de cette ALN, une force de frappe inimaginable. Les pièces d'artillerie et les munitions de l'Armée de Libération nationale étaient ses hommes et ses femmes.

De ce combat exemplaire, pour l'ensemble de l'humanité, l'Algérie est revenue à la vie. L'Algérie millénaire a retrouvé son peuple, son drapeau, sa monnaie, ses frontières...bref toute sa souveraineté. Les millions d'Algériens qui, d'une manière ou d'une autre ont contribué à la libération de leur pays, ont mis la main à la pâte pour reconstruire leur pays. Une partie des militants qui se battaient pour l'indépendance ont entrepris d'édifier une armée forte, à même de défendre cette souveraineté.

C'est dans ces circonstances qu'est née l'Armée nationale populaire. Elle n'a jamais été le fait d'un quelconque prince. Elle n'avait même pas besoin d'un décret fut-il présidentiel. Les hommes et les femmes qui ont décidé d'en faire partie s'étaient donné une mission: la sauvegarde de la patrie. La particularité historique qui a présidé à la naissance de l'ANP fait d'elle une armée pas comme les autres. Ses missions constitutionnelles, qu'elle assume pleinement, en font la gardienne de la République et de la souveraineté du peuple. C'est ce dernier qui l'a enfantée dans la douleur d'une guerre terrible. Elle porte l'intégralité de ses gênes.