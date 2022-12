Ne l'oublions jamais: l'Algérie a été libérée du joug colonial par des jeunes dont la moyenne d'âge ne dépassait pas les 30 ans. Par son audace d'aller à la conquête de l'impossible, la génération des années 1950 a changé le cours de l'Histoire en menant l'une des révolutions les plus marquantes du siècle dernier. L'Algérie d'aujourd'hui a besoin d'écrire un récit national pour ses jeunes générations. Ce récit se décline par l'innovation, car tous les domaines qui feront le monde de demain seront justement bousculés par les innovations.

Au coeur de toutes les attentions, les start- up font partie des projections futures de la politique gouvernementale. Cela ne fait aucun doute, ce domaine est une priorité pour le président de la République. Dès l'année 2020, Abdelmadjid Tebboune a annoncé le lancement officiel du Fonds national pour le financement des start-up dont le mode de fonctionnement se distinguera par une «flexibilité» et une «tolérance aux risques». Tebboune a souligné que ce Fonds qui sera certes financé par l'État, demeurera ouvert au secteur privé et les sociétés étrangères qui souhaiteraient y contribuer financièrement. Allant plus loin dans ses engagements, le président de la République a rappelé les incitations fiscales introduites au titre de la loi de finances complémentaire pour l'année 2020, au profit des start-up. Cela, en plus des facilitations pour accéder au foncier industriel pour la création des incubateurs et accélérateurs d'entreprises nécessaires pour l'accompagnement des start-up. Il est vrai que la machine n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière mais les prouesses réalisées par ce réseau entrepreneurial ont déjà été saluées à de multiples reprises par les économistes et autres professionnels du secteur. Il y a réellement dans notre pays tout un vivier de start-up championnes de demain, qui seront créatrices de valeur économique et d'emplois. Des entreprises comme tem tem, Yassir, pour ne citer que ces exemples montrent la voie en dépit des difficultés persistantes sur le terrain. Mais ces initiatives ont le mérite d'impulser une dynamique collective avec l'objectif de placer l'Algérie parmi les grandes start-up nations. Maintenant que les jalons d'un écosystème ont été posés, restera le grand défi pour les mois et les années à venir: il s'agira de fédérer tous les membres de cet écosystème pour asseoir des stratégies communes de développement d'attractivité. C'est également l'occasion de s'intéresser aux clés qui font que des pays sont devenus des champions de la tech. Un challenge très passionnant pour peu qu'on laisse agir librement la jeunesse qui bouillonne d'initiatives.