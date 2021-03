Voilà plus d'un an que la pandémie du nouveau coronavirus déferle sur la planète tout entière, au point de l'ébranler par une crise multiforme, son incidence sanitaire étant devenue, rapidement, économique, sociale et culturelle, tout à la fois. Partout, les réflexes ont été identiques: fermeture des frontières, confinements sévères et souvent répétés des populations, déclarations d'état d'urgence, suspensions des liaisons aériennes et maritimes...N'ayant aucun recours avant l'arrivée des vaccins dont le tout premier, Spoutnik V, avait, on s'en souvient, provoqué une levée de boucliers au sein de l'Union européenne et suscite, encore aujourd'hui, des commentaires à la fois orientés et surprenants, le monde a dû se barricader pour freiner la propagation fulgurante de la pandémie. Chez nous, les mesures ont été rapides et volontaristes, de sorte que le pire a été évité. Et si, actuellement, on observe un relâchement spectaculaire, c'est bien parce qu'il est difficile de maintenir un degré de vigilance permanente, avec toute une somme de contraintes. Les réactions sont différentes d'une personne à l'autre mais le malaise est général face au bouleversement des relations sociales. L'espoir réside, donc, dans les campagnes de vaccination qui, une nouvelle fois, se révèlent tributaires des inégalités flagrantes entre les pays nantis et ceux en voie de développement. L'Algérie a pris les devants et n'a pas lésiné sur les moyens à déployer pour protéger sa population. De plus, elle reste fidèle à sa doctrine, faisant preuve de solidarité avec les autres pays du continent et en recommandant à l'Union africaine de procéder à la création d'une instance de suivi et de gestion de la crise sanitaire pour mobiliser le maximum de vaccins au profit des populations plus ou moins affectées. La campagne de vaccination qui a débuté timidement, compte tenu des lots de vaccins obtenus, ici et là, ne signifie pas que le cauchemar est terminé, hélas. Dans un grand nombre de pays, notamment en Europe où les variants ont déclenché une troisième vague, synonyme de retour au confinement, la situation reste problématique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) maintient l'état d'alerte, compte tenu des nouveaux cas en augmentation, particulièrement en Europe orientale et occidentale. Preuve qu'il va falloir apprendre à vivre, encore longtemps, avec le Covid et respecter les mesures de distanciation et de protection pour limiter les risques de propagation du virus.