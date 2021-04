«Un train peut en cacher un autre.» Les bilans quotidiens de notre ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie incitent à l'optimisme. Le communiqué de jeudi dernier fait état de 112 nouveaux cas confirmés. Ce qui, comparé aux milliers de cas journaliers qu'enregistrent d'autres pays, notamment en Europe, est plus que rassurant. Faussement rassurant car nos bilans font abstraction des variants. Il faut se tourner vers les communiqués de l'institut Pasteur d'Algérie, pour apprendre que, mercredi dernier, «le nombre total de cas de variant britannique est de 30 cas et 56 cas pour le variant nigérian». Ces cas de variants évoluent. «quatre nouveaux cas du variant britannique et 28 du variant nigérian» sont mentionnés sur le même communiqué de mercredi dernier. Sept wilayas sont touchées par ces variants avec cette particularité de trois wilayas où les deux variants ont été découverts. Il ne faut pas perdre à l'esprit que ces variants du coronavirus sont plus contagieux que la souche mère. La rapidité de leur propagation est estimée à 70% plus importante. Le danger est dans la fausse assurance que pourraient procurer les bilans du ministère de la Santé qui n'inclut pas les variants. Il est également dans l'allégement des mesures de restriction basées sur ces bilans incomplets. La communication comme moyen de lutte contre la pandémie en prend un sacré coup. Il faut lire deux communiqués de deux sources différentes pour avoir une information complète de la situation réelle. Il ne faut jamais sous-estimer les capacités redoutables du virus. Les pays qui l'ont fait comme la Grande-Bretagne (avant la contamination du Premier ministre Boris Johnson) ou le Brésil (avant que le président Bolsonaro ne se ravise), le paient chèrement. Pour le seul mois de mars, le Brésil a enregistré 66000 morts, tandis que l'Angleterre a le plus grand nombre de décès en Europe avec 126500 morts depuis le début de la pandémie. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. La moindre négligence risque de nous faire perdre l'énorme avantage que la stratégie menée par notre pays jusque-là nous a fait gagner. Une stratégie et un résultat qui forcent l'admiration de bon nombre de pays. Il n'y a pas d'étanchéité zéro des frontières, preuve en est cette récente présence des deux variants. On aura beau fermer la voie aérienne au variant britannique, le variant nigérian utilise la voie terrestre. Alors, attention au relâchement des mesures barrières!