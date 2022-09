Doucement mais sûrement. Comme un médecin qui délivre un remède à doses homéopathiques pour ne pas brusquer le corps de son patient, le président Abdelmadjid Tebboue procède par petites touches pour un redressement économique.

Dans un pays qui se remet miraculeusement d'un profond cisaillement politique, il y a toujours des intérêts et des conforts à déranger. La méthode dure peut s'avérer plus grave que le mal qu'on se propose de guérir. Cette embûche, le Président l'a comprise Son credo? Rester à l'écoute, convaincre et ne pas brusquer les situations quitte à revenir à la charge. On l'a vu à plusieurs reprises retoquer des projets de loi, demander leur enrichissement. Même la question de la révision des subventions sociales qui a soulevé un tollé et suscité des craintes, le Président a préféré la soumettre en débat le temps de mûrir le projet.

C'était le cas également de l'avant- projet de loi sur l'information, le Code des investissements ou tout récemment le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale. Le président de la République a ordonné la révision de ce projet de loi en limitant la catégorie des bénéficiaires au reste des personnes qui se sont rendues après l'expiration des délais de la loi sur la Concorde civile. Il fêtera bientôt son troisième anniversaire à la tête du pays et sa démarche commence à donner les premiers fruits. Le chef de l'État a en effet réalisé la majorité de ses 54 engagements qu'il a inscrits dans son programme d'action. Sans compter que son élan a été brisé par une pandémie qui a vitrifié le pays pendant deux longues années et dont lui a été une victime. Son intérêt s'est surtout focalisé sur le plan social où il a concentré ses efforts pour «ne laisser aucun Algérien sur le bord de la route», comme il aime le répéter. Cette démarche témoigne de l'importance qu'accorde le président Tebboune à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et du pouvoir d'achat des Algériens. Le président Tebboune «a enjoint au gouvernement de procéder à la révision de l'allocation chômage et de la liste des bénéficiaires, des salaires des travailleurs et des pensions de retraite, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023». Au plan extérieur même si la démarche semble corsée, l'Algérie ne se défait jamais de son rôle de facteur de stabilité et de sérénité, notamment en Afrique du Nord et au Sahel.