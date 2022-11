Depuis hier, mardi, la population mondiale a dépassé la cap de 8 milliards d'habitants. Faut-il jubiler face à ce chiffre à travers le quel les Nations Unies, qui l'ont révélé ce chiffre, y voient un important jalon du développement humain. C'est le résultat d'une augmentation de l'espérance de vie grâce aux progrès de la médecine, des efforts en matière de santé publique, de nutrition et d'hygiène. Ou au contraire faut-il s'affoler devant cette fulgurante croissance démographique? En réalité, elle qui pose de redoutables défis: Huit milliards d'êtres humains, c'est autant de bouches à nourrir alors que la pauvreté à l'échelle mondiale semble augmenter en conséquences de la pandémie de la Covid-19.

En butte à une crise plus profonde et plus durable, les pays vulnérable n'arrivent pas à s'en sortir du marasme économique ce qui a fait augmenter la pauvreté à l'échelle mondiale. Par conséquent, ce sont les plus pauvres de la planète qui paient le plus lourd tribut à la COVID-19. L'enjeu des ressources alimentaires est crucial. Il se pose en termes d'adéquation des ces ressources aux besoins des humains. Elle se polarise aujourd'hui, principalement sur les besoins énergétiques, dont la satisfaction commande celle des besoins en biens et services. Le conflit armée en Ukraine nous renseigne à quel point sont fragiles les chaînes de production mondiale. Il a fallut de quelques mois de guerre pour que toute l'Europe se retrouve menacée de froid et de black-out alors que l'Afrique et une partie de l'Asie sont menacées de famine. D'une manière brutale, la question des ressources inquiète les dirigeants de tous les pays où la population mondiale ne s'est bien porté depuis l'apparition de l'Homme sur terre...ou presque car dépit de ces immenses avancées, près d'un milliards de personnes dans le monde vivent encore dans une extrême pauvreté. Soit environ 10% de la population mondiale, qui pâtit souvent d'une mauvaise gouvernance, des conflits, des violences et des migrations forcées auxquels s'ajoutent tout particulièrement les défis pressants du changement climatique. En cette année 2022, l'évolution climatique est devenue une préoccupation majeure qui inspire les scénarii les plus invraisemblables. Pour réduire l'augmentation de la concentration du CO2 et d'autres gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère, l'association «Démographie responsable» ab trouvé le remède miracle: Il faut diminuer le nombre de la population. Par la Guerre? Non! Il suit, explique cette association, diminuer la fécondité des humains. Comme faire? Comment s'y prendre? Elle n'a pas livré tous les ingrédients de sa recette. La mayonnaise risque de prendre.