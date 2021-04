Les exportations algériennes hors hydrocarbures pourraient connaître un rebond significatif au cours de l'année 2022, au vu des initiatives et des opérations engagées par le privé, notamment. Avec la perspective de la mise en branle de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures préconisée par le gouvernement Djerad, les opérateurs économiques sont en droit d'espérer une amélioration du climat général des affaires en Algérie. Bien que ne représentant pas le seuil satisfaisant espéré, de plus en plus d'opérations d'exportation sont lancées et enregistrées à travers différentes régions du territoire national. Avant-hier encore, la zone d'activités de Helatma, dans la commune de Guidjel, relevant de la wilaya de Sétif, avait vécu au rythme d'une importante opération d'exportation de produits «made in Algeria». Il s'agit du groupe industriel privé «Sekceram», qui vient d'exporter une première cargaison de 100 containers de céramiques, en direction de la Jordanie. 100 autres containers supplémentaires, seront expédiés vers ce pays dans les prochains jours. Le groupe sétifien n'est pas à sa première opération. Avec une capacité de production annuelle qui avoisine les 12 millions de m2, ce groupe ne cache pas ses futures ambitions, pour peu que les pouvoirs publics y prêtent une oreille attentive. Par ailleurs, dans la wilaya de Mascara, plusieurs entreprises ont acquis une expérience non négligeable dans le domaine de l'exportation. Il s'agit d'activités embryonnaires, mais révélatrices d'un potentiel ascendant et prometteur. On notera, dans ce cadre, une cimenterie, avec un volume exporté de

1,55 million de tonnes vers six pays d'Afrique de l'Ouest et deux autres d'Europe, une autre société, avec un volume exporté de 14 326 quintaux de laine vers la Chine, ainsi qu'une autre, spécialisée dans l'agroalimentaire, avec un volume exporté de 4 320 caisses d'oeufs vers le Qatar. Les gâteaux exportés vers la Tunisie sont également de la partie, notamment avec un volume de 48 quintaux. Cela, sans compter les 41 quintaux de gaines pour câbles électriques, également exportés vers l'étranger. L'effort consenti par la Chambre de commerce et d'industrie dans cette wilaya, notamment sur le plan de la formation et du recyclage des opérateurs, semble avoir contribué à amorcer cette mue considérable. Dans différentes régions du sud du pays, les opérations d'exportation agricole et des produits du terroir commencent à connaître un réel engouement de la part des opérateurs économiques et commerciaux. Cela, conjugué aux réelles opportunités existantes, à l'échelle de l'Afrique, du Monde arabe, mais aussi à l'échelle de l'Europe et des continents américain et asiatique. Lors de son entrevue avec la presse nationale, le président de la République avait tablé sur des exportations de l'ordre de 5 milliards de dollars et davantage pour l'année à venir.