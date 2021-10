La production industrielle du secteur de l'énergie a observé un relèvement de 13% durant la période avril-juin 2021 par rapport à la même période de l'année écoulée, détaille l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué répercuté par l'APS. Le document annonce une augmentation générale de la production industrielle du secteur public national de 11,6% durant la période citée.

Les hydrocarbures ont ainsi connu, pour leur part, un redressement de 3,2%, grâce à l'augmentation de la production de deux activités du secteur: le pétrole brut et gaz naturel (+3,1%) et la liquéfaction du gaz naturel (+9,5%). Néanmoins, le raffinage de pétrole brut accusait une baisse de 2,4%, précise l'ONS. Les mines et carrières ne sont pas en reste enregistrant une croissance de 9,8% sur un an. Cette croissance est due à l'extraction du minerai de phosphate et celle du minerai et matières minérales qui ont affiché des taux appréciables, soit respectivement, +77,1% et +16,9%, alors que des baisses ont caractérisé l'extraction de la pierre, argile et sable (-1,1%), le minerai de fer (-3,4%) et le sel (-1,7%).

Les Industries sidérurgiques métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (Ismmee) ont de leur coté, affiché une performance non négligeable en inscrivant un taux de +50,7% toujours par rapport à la même période citée. Ces performances s'expliquent par des augmentations appréciables qui ont caractérisé les branches de fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (+50,2%), les biens d'équipement mécanique (+92,9%), la sidérurgie et transformation de la fonte et acier (+115,2%) et les biens d'équipement métallique (+29,2%). Cependant, l'ONS a relevé des baisses de la production dans d'autres branches du secteur des Ismmee. Il s'agit de la fabrication des véhicules industriels avec -16,9% et des biens de consommation électrique avec -47,3%.

Quant au secteur des matériaux de construction, qui a poursuivi sa tendance haussière,il a enregistré une croissance générale de 7,8%. En détail, la branche de la fabrication des matériaux de construction et produits rouges a connu une hausse de 42,2%, celle des autres produits en ciment 142,1% et celle de l'industrie du verre 103,8%.

L'office a toutefois relevé une baisse de production dans le secteur des Industries chimiques de -16,8% au deuxième trimestre 2021. Cette baisse s'explique selon l'ONS, par le net recul qui a caractérisé certaines activités du secteur, notamment les peintures (-45,4%), les produits pharmaceutiques (-11,7%), autres produits chimiques (-8,0%), celle des autres biens intermédiaires en plastique (-2,0%).

Les industries agroalimentaires ont enregistré une croissance de 24,3% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année écoulée. Cette tendance est tangible au niveau de toutes les activités relevant du secteur, notamment le travail du grain (+23,0%), l'industrie du lait (+27,7%), les produits alimentaires pour animaux (+11,9%). Après des baisses consécutives observées aux deux derniers trimestres, les industries textiles se sont redressées pour inscrire une variation de +17,6% durant la même période.

Avec une croissance de 45,5%, la production des biens intermédiaires semble être le principal facteur de cette tendance. En revanche, la production des biens de consommation a accusé une baisse de 11,4%, a-t-on expliqué. Après des baisses successives amorcées dès le premier trimestre 2020, une «nette reprise» a distingué les industries des cuirs et chaussures qui ont marqué une variation de +27,6% au deuxième trimestre 2021. Ce résultat concerne aussi bien les biens intermédiaires (+17,7%), que les biens de consommation (+45,5%). Les industries des bois et papier ont, de leur coté, enregistré une variation sensible de +36,2% au deuxième trimestre 2021, selon l'ONS qui explique que ce résultat découle de l'augmentation de la production de toutes les activités relevant du secteur.

La menuiserie générale s'est distinguée par une croissance notable de 160,9%, l'industrie de l'ameublement a affiché un taux de +12,0%, celles de fabrication et transformation du papier de +15,9% tandis que la production de l'industrie du liège a connu l'augmentation fulgurante de 75,3%, a détaillé l'ONS.