C'est reparti pour une autre opportunité qui s'offre à l'Algérie. La ratera-t-elle? Cela serait bien dommage car elle représenterait une économie de quelque 4000 milliards de dinars. Une aubaine pour donner du répit aux caisses du Trésor public, particulièrement en ces temps de crise économique mondiale. Les prix des matières flambent impactant comme jamais ceux des produits de consommation. L'Algérie n'y échappe pas! Alors de quoi s'agit-il? L'Algérie pourrait économiser jusqu'à 4 067 milliards de dinars d'ici 2035 en faisant rouler une partie de son parc automobile à l'électricité verte ont affirmé, des élèves de l'Ecole nationale polytechnique d'Alger. L'annonce a été faite le 7 mai à l'occasion de la tenue de la 26ème Journée de l'énergie par le biais d'une communication sous le thème «la locomotion électrique verte, défi central de la politique des transports du futur». Une projection qui s'est basée sur un parc national algérien composé de 12 millions de véhicules, qui comprendrait 18% de voitures électriques. Cette proportion de véhicules électriques permettra, un gain en matière de consommation d'énergie fossile avoisinant les 199 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), ainsi qu'une réduction d'émission de CO2 pouvant atteindre les 287 millions de tonnes, à l'horizon 2035, assure le document des polytechniciens. D'où doit provenir la source d'énergie pour atteindre cet objectif? Cette électricité verte devra, en partie, provenir de l'hydrogène vert, indique un groupe d'élèves de la même école qui a présenté une communication intitulée «le plan H2 vert, moteur de la transition énergétique» rapporte une dépêche de l'APS publiée samedi dernier. Cet hydrogène vert devrait également contribuer à la baisse de l'empreinte carbone de l'Algérie, ont-ils souligné. Une autre étude intitulée «calcul de l'empreinte carbone: les gestes écocitoyens pour réduire l'empreinte écologique», a estimé cette empreinte à une émission de 5 tonnes de CO2 par personne et par an. Sachant la place marginale qu'occupe la question environnementale, en Algérie, le challenge ne semble pas aisé à relever. Quels sont les gestes à observer pour y parvenir? Les Algériens devraient réduire de 50% leurs émissions de gaz à effets de serre d'ici 2030 en adoptant une consommation locale, favorisant les transports en commun, une isolation efficace de leurs habitations, ainsi qu'une alimentation basée sur la consommation de légumes et fruits de saison, préconisent les promoteurs de l'étude de l'Ecole nationale polytechnique d'Alger. Concernant les véhicules à batterie électrique il faut rappeler qu'ils représenteront 50% des ventes de véhicules neufs en Europe d'ici à 2030 et 85% en 2035 selon une étude de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) rendue publique, le 10 mai 2021. Et vraisemblablement il y a tout à gagner, tant sur le plan financier qu'environnemental. Les voitures et utilitaires électriques coûteront moins cher à construire que les véhicules à combustibles fossiles à partir de 2025, 2026 ou 2027 selon les catégories, avait assuré la même source. Ils pourraient représenter 100% des ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne d'ici 2035, à condition que «les législateurs renforcent les normes de CO2 des véhicules et lancent d'autres politiques pour stimuler le marché, à l'instar d'un déploiement plus rapide des points de recharge», a souligné l'ONG Transport et Environnement, qui a commandé cette étude. L'Algérie peut trouver chaussure à son pied: Des voitures moins coûteuses avec à la clé une économie totale de carburant. Qui dit mieux? «Il faut aller vers l'électrique parce que c'est une révolution à ne pas rater», avait recommandé l'ex-ministre de la Transition énergétique Chems-Eddine Chitour dans un entretien accordé, le 4 mai, 2021 au média carvision dz.