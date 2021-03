Le marché des assurances, en Algérie, a enregistré, en 2020, un chiffre d'affaires de 125 milliards de dinars, soit une baisse de près de 5% par rapport à 2019, causée notamment par le recul de l'activité économique nationale, du fait des incidences de la Covid-19, a indiqué, jeudi, Hamza Arbane, cadre dirigeant à la Société nationale d'Assurance (SAA) sur les ondes de la Chaîne3. Détaillant la structure du chiffre d'affaires, il a précisé que la branche agricole a enregistré, à elle seule, une baisse de 17%, suivie de celle de l'automobile avec 9%, tout en soulignant que seules les assurances incendie et risques divers (IRD) ont échappé à cette régression, en enregistrant une croissance de 1,8%. Selon le représentant de la SAA, le chiffre d'affaires de la branche automobile, qui représente pratiquement 50% du chiffre d'affaires des assurances dommages, a été de 62 milliards de dinars. Une baisse causée par plusieurs facteurs. Il cite en premier lieu, l'impact de la nouvelle taxe antipollution sur les véhicules de tourisme et engins roulants, instaurée par la loi de finances de 2019.

En second lieu, le représentant de la SAA souligne les incidences du confinement imposé par les pouvoirs publics, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronovirus, rappelant que cette situation a entraîné la baisse d'activités de plusieurs secteurs. «Les véhicules professionnels, notamment pour le transport de marchandises et de voyageurs, étaient pratiquement à l'arrêt. Certains assurés ont préféré suspendre leur police d'assurance jusqu'à la fin de la période de confinement et d'autres n'ont même pas renouvelé leurs contrats, vu la réalité économique», a-t-il ajouté.