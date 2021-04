Passer l'été sans coupures d'électricité et sans délestages demeure un défi jusque-là difficile à relever. En dépit des investissements et des réalisations, à chaque saison estivale la gestion de la consommation d'énergie, qui connaît des pics, notamment à cause du recours aux climatiseurs d'une façon systématique, impose aux pouvoirs publics de passer en mode de délestage et d'opérer des coupures d'électricité, souvent synonymes de désagréments.

Une situation inextricable et chronique, qui reflétait l'incapacité du secteur concerné à définir la stratégie adéquate pour y remédier. En attendant l'aboutissement des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, il semble que cette année les choses vont changer. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, précisant que «Sonelgaz a mis en place un plan spécial pour couvrir la demande en électricité, à l'été prochain et ce pour éviter les coupures durant cette saison qui enregistre généralement des niveaux de consommation record».

Une promesse qui semble se distinguer des précédentes, par le mise à la disposition des citoyens, de moyens plus importants, notamment en production et distribution «Sonelgaz s'employait à répondre, favorablement, à la demande en fournissant un stock important de production électrique, suffisant pour satisfaire tout pic de consommation électrique durant le mois de Ramadhan et en été prochain, grâce au grand nombre de projets réalisés par le groupe».

Des projets qui ont pris des allures de défis majeurs, et qui s'inscrivent chaque année dans les objectifs prioritaires de Sonelgaz.

Ces derniers s'accompagnent de prévisions dont celles annoncées pour cette année, qui font état d' une puissance maximale appelée de 16.450 mégawatts (MW) au niveau du réseau interconnecté Nord, qui sera selon le P-DG de Sonelgaz de 17 300 MW si les températures sont exceptionnellement élevées, soulignant lors du dernier regroupement du groupe que «ce dernier prévoit la mise en service d'une capacité totale de plus de 3 700 MW de plus en 2021 dont 2.800 MW d'ici à l'été».

Par ailleurs, il y a lieu de convenir qu'une telle situation et ce volume d'investissement, mettent le Groupe Sonelgaz devant un besoin de financement important et font ressortir un déséquilibre de trésorerie qui ne peut s'expliquer que par la faiblesse de ses revenus et qui pourrait compromettre et affaiblir les chances de relever ce challenge.

À ce titre, le ministre de l'Energie et des Mines a souligné que «la société couvrait la demande en électricité et gaz sur l'ensemble du vaste territoire national, ce qui nécessite d'énormes investissements, alors que ses revenus restent limités», ce qui implique, en plus du plan spécial mis en oeuvre par le Groupe Sonelgaz, pour réduire le nombre des coupures d'électricité, du fait que le seuil de zéro coupure n'est pas envisageable, de relier la réussite du défi à d'autres paramètre externes, en l'occurrence l'importance d'une culture de consommation. Celle-ci devrait se baser essentiellement sur la rationalisation et notamment sur le principe de la conception et la mise en place d'un plan de réalisation de logements et d'habitations, non énergivores. Dans ce sens, le ministre a tenu à mettre en avant «la nécessité de maîtriser la courbe ascendante de la consommation domestique du gaz, à travers la mise en place de plusieurs programmes de diversification des sources d'énergie et de rationalisation de sa consommation».