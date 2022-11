Le secteur de l'énergie est sur une dynamique qu'il entend bien maintenir. L'appel à la consolidation de la relation stratégique entre Sonatrach et ENI, pour saisir les opportunités que présente le marché gazier international, lancé par le P-DG de la Compagnie nationale des hydrocarbures jeudi à partir de Ouargla en témoigne. «Les indicateurs du marché énergétique international constituent une opportunité en or pour les deux compagnies, afin de produire davantage de gaz naturel et d'accompagner la transition énergétique en Europe et en Algérie», a indiqué Toufik Hakkar. Une déclaration qui s'est faite lors de l'inauguration d'un laboratoire spécialisé dans l'énergie solaire «Solar Lab», ainsi que la pose de la première pierre d'une seconde centrale solaire photovoltaïque de 10 mégawatts (MW) à Bir Rbaâ nord dans le bassin de Berkine (Ouargla) à quelque 88 km d'Alger. Le laboratoire «Solar Lab» a pour objectif de tester différents types de panneaux photovoltaïques dans un environnement caractérisé par des niveaux de rayonnement solaire très élevés. Il aura aussi pour mission la collecte et l'analyse des données en vue d'atteindre le meilleur niveau de performance technologique dans ce domaine. Il sera dans cette perspective ouvert aux universités et institutions publiques à des fins de recherche. S'agissant de la réalisation de la centrale photovoltaïque, elle doit permettre de contribuer à alimenter les installations de Bir Rbaâ nord en produisant 10 mégawatts supplémentaires d'énergie électrique. «Sonatrach oeuvre, à travers la mise en place de ces projets de développement, à renforcer la production nationale d'énergie solaire renouvelable et de diversifier ainsi les sources d'énergie dans l'objectif de réduire l'empreinte carbone résultant de ses activités», souligne un communiqué de la Compagnie nationale des hydrocarbures. L'actualité étant, cependant, ce qu'elle est, l'attention reste focalisée sur le marché de l'énergie, du gaz notamment. «Le marché énergétique, notamment européen, est aussi très important en termes de demande de gaz sur les dix prochaines années», a fait remarquer le P-DG de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui a salué les décisions stratégiques d'ENI d'investir dans les hydrocarbures. «L'investissement dans le pétrole et le gaz est stratégique, car la demande va augmenter», a souligné le successeur de Kamel-Eddine Chikhi. Il faut rappeler en effet qu'ENI a renforcé sa présence sur le territoire national et consolidé ses liens historiques avec l'Algérie. Le groupe énergétique italien avait annoncé, le 8 septembre 2022, avoir pris possession des activités de la compagnie britannique British Petroleum, y compris les deux concessions de production de gaz «In Amenas» et «In Salah». Ces deux centrales à gaz du sud du pays passées dans le giron du groupe italien devront contribuer à développer l'infrastructure énergétique de l'Algérie, pays clé pour ENI, et à exporter du gaz vers le sud de l'Europe. Un partenariat de «choc» qui positionne les deux groupes en «conquérants» sur le marché international du gaz. Et en ce sens, l'Algérie continue d'élargir sa coopération à d'autres acteurs tout aussi puissants. En ce sens, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi, une délégation du groupe pétrolier norvégien «Equinor», conduite par le vice-président exécutif chargé de l'exploration et de la production internationale, Al Cook. Les deux hommes ont passé en revue l'état des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l'énergie, notamment l'exploration et la production des hydrocarbures en Algérie et à l'international, a indiqué un communiqué du ministère. Après avoir mis en évidence les avantages qu'offre la nouvelle loi sur les hydrocarbures, Mohamed Arkab a invité Equinor à explorer, avec Sonatrach, les voies et moyens de renforcer et d'élargir le partenariat existant entre les deux compagnies et au partage de l'expérience et de l'expertise dans des domaines liés, entre autres, à la réduction de l'impact de l'industrie des hydrocarbures sur l'environnement. Il faut souligner que le groupe norvégien qui est l'un des plus grands distributeurs de pétrole Brut au monde, est aussi un important fournisseur de gaz naturel de l'Europe. Une «prise» de choix pour l'Algérie...