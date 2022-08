De concertations en rencontres, en passant par la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion, le secteur de l'industrie a eu toute l''attention de l'Etat pour sa relance.

Le dialogue établi avec les grands groupes industriels et les holdings était destiné à identifier les failles et rechercher les solutions idoines, pour un redémarrage en force. L'objectif ultime étant de porter la contribution du secteur à hauteur de 15% au PIB, et amorcer la diversification de l'économie nationale avec une approche nouvelle, mais qu'en est-il réellement sur le terrain?

Du colloque pour la relance du secteur de l'industrie, à la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, un travail colossal de communication a été effectué.

Les grands axes de réformes ayant été fixés, le dialogue est resté sans précisions sur leur application. Théoriquement, toutes les filières du secteur susceptibles de connaître un renouveau, ont été passées au crible. Plusieurs secteurs ont bénéficié de plan de sauvetage et de restructuration, appuyé par des mesures de facilitations, autant sur le plan bancaire, fiscal, ou en matière de libération du foncier. C'est dans cette optique que des domaines d'activités tels que le textile, l'industrie automobile, la fabrication des deux-roues, l'exploitation minière, et l'industrialisation du secteur agricole, devraient se libérer des freins qu'ils ont subis durant des années. Eu égard aux nouvelles dispositions et mécanismes mis en place pour une relance efficiente, la concrétisation des feuilles de routes établies, ne devrait connaître aucune faille.

Le manque de communication sur l'application réelle de ces orientations sur le terrain, représente l'unique inconnue à l'équation de la relance. Il faut dire, cependant, qu'un travail considérable a été effectué pour les entreprises en difficulté, pour leur permettre de relancer leurs activités. Autant dire que le Plan d'action du gouvernement associé aux actions de déverrouillage et d'éradication des obstacles, devrait permettre un développement fluide vers les résultats escomptés. Toute l'interrogation s'articule autour de la faisabilité du passage d'une économie de rente, à une économie productive. Une inquiétude qui découle des effets de l''action néfaste des lobbies et des monopoles qui, apparemment, tiennent mordicus à replonger le pays dans l'anarchie et le chaos.

Le président de la République l'a fortement relevé lors de sa dernière rencontre avec les médias, assurant que la lutte contre ces fléaux sera impitoyable. À cela s'ajoute l'incontournable nécessité de voir le fonctionnement des nouvelles institutions, répondre aux besoins des opérateurs et investisseurs. En ce sens où ces derniers devraient avoir une vision claire, qui leur permet de se projeter dans le paysage économique, et dans la vision globale adoptée par l'Etat. En d'autres termes, pour voir émerger un tissu industriel apte à relever les défis de l‘heure, et inscrire des avancées notables, le processus de réalisation ne peut courir le risque de subir des blocages sur le terrain, notamment par la conjoncture actuelle, où le climat économique international offre des opportunités inédites de développement. C'est à ce niveau que réside toute l'importance d'une visibilité sur l'application des directions économiques retenues. Une nécessité pour les opérateurs économiques, qui croient dans les nouvelles approches économiques, et attendent d'avoir les outils opérationnels de leur concrétisation. Cela étant, il est vrai que la tâche reste complexe dans la mesure où elle exprime un changement profond dans les paradigmes de gestion, qui nécessite du temps et de l'engagement. Comme il est tout aussi vrai, qu'en l'absence de cette visibilité, les objectifs autant que les résultats demeurent exposés au risque de l'échec.