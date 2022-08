L'intérêt pour le GPL/c augmente en Algérie. Près de 6 600 000 véhicules roulent actuellement au gaz de pétrole liquéfié (GPL carburant) en Algérie. Ce chiffre a été révélé par le P-DG de Naftal, Mourad Menouar, qui a également précisé que le nombre de voitures converties à ce combustible progresse à raison de 20 000 à 25 000 voitures par an, avant d'ajouter que «Naftal aspire à porter ce nombre à environ un million de voitures à l'avenir». Et d'enchaîner que «les capacités humaines et techniques de l'entreprise lui permettent de répondre à la forte demande des automobilistes.» Le premier responsable de la filiale de la Sonatrach, intervenait depuis la wilaya de Blida, en marge du lancement des journées de sensibilisations sur les risques de la mauvaise utilisation de ce produits.

Ce rendez-cous arrive au bon moment puisque nous sommes à l'orée de l'été. La campagne nationale de sensibilisation a été lancée depuis la station -service de Sidi El-Kebir à Meftah, une station-service, très fréquentée par les automobilistes. Ladite compagne proposée par Naftal a attiré un grand public. En sus des directeurs et cadres de la société, l'événement est marqué par la présence des représentants de plusieurs associations nationales de protection du consommateur et de sécurité routière. Cette initiative qui connaît la participation, en outre, des services de la Délégation nationale à la sécurité routière (Dnsr), vise la sensibilisation des utilisateurs du GPL/c aux dangers pouvant survenir en cas de mauvaise utilisation de ce carburant et de non-respect des mesures de précaution. Une occasion pour lui de lancer un appel aux utilisateurs du GPL/c «à respecter les mesures de prévention et de sécurité afin d'éviter les accidents, surtout en période estivale.» Mourad Menouar a également affirmé que cette campagne s'inscrivait dans le cadre des efforts de Naftal visant à réduire les risques liés à l'utilisation de ce type de carburant, mais également à sensibiliser aussi bien les conducteurs que les agents de Naftal à la nécessité de respecter les procédures de sécurité.» «La société a pris toutes les mesures nécessaires pour mener à bien cette campagne nationale », a-t-il expliqué, ajoutant que «d'autres événements similaires dans plusieurs wilayas afin de fournir des explications sur l'utilisation du GPL/c et l'entretien des équipements». Ladite compagne avait également pour but de convaincre les citoyens à reconvertir leurs véhicules.

À ce propos le P-DG de Naftal a indiqué que «ce carburant est commercialisé au prix d'un cinquième de celui de l'essence». C'est ce qui le rend encore plus intéressant. Le GPL/c permet de faire un plein pour un prix réduit comparé aux autres. Et ce «grâce aux efforts déployés par l'Etat pour réduire les coûts d'installation des kits Sirghaz, comme l'a rappelé le meme responsable. L'installation qui coûtait près de 70 000 dinars reviend à presque 35 000 DA. L'automobiliste ne verse que 50% du prix du kit GPL, à raison de 30.000 DA chez les installateurs de Naftal et de 35.000 DA chez les installateurs privés. Une fois le montage effectué et homologué par un ingénieur des mines, l'installateur envoie le dossier à l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation, de l'utilisation de l'énergie (Aprue).

Cette dernière, entame à son tour les démarches nécessaires auprès du ministère de l'Énergie pour avaliser la décision de paiement des 50% restants à l'installateur agréé.

Le président de l'Académie nationale pour la prévention et la sécurité routière (Anpsr), Abderrahmane Chaïb «s'est félicité de cette campagne nationale axée sur la sensibilisation des citoyens, appelant les autorités à organiser des cycles de formation au niveau des centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) afin d'investir dans l'élément humain en matière de sécurité routière». De nombreux stands sont installés au niveau des stations-service, pour présenter les avantages du GPL/c et fournir aux conducteurs des explications sur les mesures de précaution à respecter.