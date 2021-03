Sans perdre de temps, les deux responsables par intérim, Lotfi Manaâ et Azzedine Messaoud, nommés fraîchement à la tête de la direction générale et du bureau syndical du complexe d'El Hadjar, ont, autour de la première table les réunissant, traité d'un ordre du jour en rapport avec les préoccupations des travailleurs. Les deux parties ont été unanimes quant à la stabilité du complexe. Un processus devant assurer la continuité de la production, afin de préserver les intérêts des travailleurs. Ces derniers demeurent une ligne rouge, selon un communiqué émanant du syndicat d'entreprise. Par ailleurs, et aux termes de cette première réunion entre les deux parties, il a été retenu la poursuite du processus de titularisation des employés détenteurs de contrats de CDD et CTA, ajoute la même source. Cette dernière a souligné la continuité du travail entamé par la commission de travail, chargée de ce dossier, précise le même communiqué. Ce dernier a, également, rapporté la désignation de Aziz Boualeg à la tète de la commission paritaire, pour l'étude des dossiers, en remplacement de l'ex- secrétaire général. Parmi les points soulevés, figure la révision de la PRC (prime de rendement collectif). Les deux parties ont convenu d'une révision, dans les meilleurs délais, explique le même document. Ce dernier a fait état de plusieurs autres revendications, dont celles en rapport avec l'indemnité d'expérience professionnelle (IEP) la revalorisation de la prime de maître d'apprentissage attribuée aux encadreurs des stagiaires, pour les ex- travailleurs et ceux ayant été réintégrés. Autre point en rapport avec cette prime, la correction des erreurs survenues et la com-ptabilisation des congés annuels, pour les travailleurs de la carrière de «Djendel». Des points, dont la concrétisation urge, pour le nouveau locataire du bureau syndical du complexe Sider El Hadjar. Pour Azzedine Messaoud, nouveau secrétaire général du syndicat de l'entreprise Sider El Hadjar, la préservation des intérêts des métallurgistes est le maillon fort pour la pérennité de la stabilité de l'entité. Un objectif aux intérêts communs pour les deux parties, dont le concours des efforts des uns et des autres, vise l'augmentation des capacités de la production sidérurgique du complexe. Il faut noter que le géant de l'acier semble avoir surpassé la zone de turbulence, du fait de la tenue de cette réunion, qui devra délivrer ses résultats les prochains jours, certainement.