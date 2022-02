Refroidis par une assez longue période d'incertitudes institutionnelles suivie par une crise sanitaire qui a mis la planète sous cloche et surtout traumatisés par une bureaucratie désespérante, les investisseurs nationaux et étrangers ne se sont pas bousculé, ces trois dernières années. On pourrait mettre en doute leur volonté de fructifier leur argent et les accuser de manquer d'audace, il reste qu'ils avaient bien raison d'hésiter à investir dans une économie qui, en plus d'être tournée vers l'import import était l'otage des bureaucrates et des corrompus. Les événements qui ont abouti à des poursuites judiciaires tous azimuts ont levé une partie du voile qui cachait une réalité ahurissante. Et ce n'est qu'en décembre de l'année passée que l'on a découvert l'étendue de la bêtise bureaucratique algérienne. Lors d'un Conseil des ministres, le Président Tebboune a ordonné la levée des blocages sur des entreprises prêtes à entrer en production. Les Algériens avaient salué l'initiative du chef de l'État. Mais ils étaient certainement loin de penser qu'il pouvait exister en Algérie, pas des dizaines, mais des centaines d'unités de production à l'arrêt pour un simple document manquant dans le dossier d'investissement. L'acte salutaire de Abdelmadjid Tebboune a libéré des centaines d'opérateurs économiques et rendu le sourire à des dizaines de milliers de familles algériennes qui ont vu leur quotidien s'améliorer grâce à un poste de travail, pour le père, la mère, le fils ou la fille. Mais autant la décision présidentielle a donné de l'espoir aux citoyens, autant elle a révélé un état de fait scandaleux. Le Président Tebboune a démontré qu'il était possible de remporter des batailles contre la bureaucratie et la corruption. Mais posons-nous la question sur les responsables locaux qui n'avaient pas bougé le petit doigt toutes ces années où des emplois qui pouvaient être créés et ne l'ont pas été.

La bataille du président de la République ne doit pas être seulement la sienne ou celle du médiateur de la République. Elle est principalement dans la réglementation qu'il faut simplifier. Le bureaucrate et les corrompus adorent la complexité et le flou dans les textes réglementaires. Pour cela, le prochain Code des investissements doit être clair, limpide et facile à comprendre. Il est urgent de casser le frein bureaucratique et permettre aux investisseurs de tout bord de lancer leurs projets. Il est tout aussi urgent de convaincre les opérateurs étrangers. La mission ne sera pas aisée. Qu'un seul investissement direct étranger ait été enregistré en 2021 n'est pas le fait de l'incertitude institutionnelle qui n'existe plus, ni la crise sanitaire, mais bien la bureaucratie traumatisante.

L'objectif de l'Exécutif dans cette nouvelle loi portant promotion de l'investissement doit être la levée totale des blocages. Il faut prendre exemple sur le président de la République et mettre la création de richesse comme premier critère d'appréciation d'un investissement quelconque. Les Brésiliens, les Chinois, les Indiens n'ont pas réussi en s'inventant des règles paralysantes, mais en laissant aux opérateurs économiques toute la liberté qui, du reste est inscrite dans la Constitution.