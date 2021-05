Une convention de coopération a été signée, hier dimanche, à Hassi-Messaoud (Ouargla) entre Sonatrach (SH) et des universités du Sud du pays. Cette relation de partenariat entre dans le cadre de l'échange d'expériences et la promotion de l'innovation scientifique dans les domaines des hydrocarbures et des énergies renouvelables. «Depuis février 2021, le groupe SH oeuvre à asseoir un partenariat avec les universités algériennes pour l'exploitation des compétences scientifiques et des études académiques pour le développement de sa production et l'amélioration de ses prestations dans le domaine énergétique», a affirmé Mustapha Benamara, directeur central à SH.Cette convention, qui intervient après celles conclues avec les universités dans l'Est et l'Ouest du pays et une autre prochainement avec les universités dans le Centre, vient s'ajouter à celles déjà signées avec 19 universités, en plus de concevoir une trentaine de projets de recherche et 13 programmes en voie d'intégration dans le programme national de la recherche scientifique, a tenu à préciser Benamara. La démarche s'insère au titre de la politique nationale de recherche et vise à faire face aux défis économiques actuels, a-t-il dit.

Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), Abderrahmane Lakehal, a déclaré de son côté, que la signature de ce type de conventions traduit une vision stratégique sectorielle conjointe impliquant la recherche scientifique, à travers la mobilisation de ses capacités et moyens, au service du développement socio-économique, notamment le secteur énergétique, par la mise en place d'équipes mixtes de recherche. Donnant, à titre d'illustration, des indicateurs du Mesrs sur le potentiel scientifique et les ressources disponibles dans le domaine de l'énergie, Lakehal a ainsi fait état de 75 brevets d'invention, le financement de 52 projets de recherches socio-économiques, ainsi que de 61 laboratoires, dont 18 d'excellence regroupant d'éminents chercheurs, citant 1es 1 050 chercheurs répartis entre neuf centres de recherche.