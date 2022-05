Le déploiement des investisseurs algériens vers les marchés étrangers, notamment en Afrique, est en pleine phase de consolidation des moyens et des voies d'accompagnement afin de conférer aux opérateurs une intégration efficace et solide. C'est dans cette optique que les représentants des banques algériennes ont fait montre de leur grande disponibilité à accompagner les investisseurs lors du Salon «El Djazaïr Healthcare» sur l'industrie pharmaceutique, organisé à Dakar (Sénégal) du 17 au 20 mai courant. Il faut dire que cette disposition intervient à une phase importante de la relance économique, dans la mesure où l'ouverture de représentations bancaires à l'étranger représente une avancée notable dans le développement et la promotion du commerce extérieur, notamment dans un secteur aussi stratégique et porteur que l'industrie pharmaceutique. Cela étant, la présence des banques algériennes à l'étranger, annonce l'émergence d'une nouvelle dynamique économique où les investisseurs et les banques s'associent à donner au commerce extérieur une vitesse supérieure à travers les avantages d'un ancrage fort et opérationnel qui aura des répercussions certaines autant pour les investisseurs que pour les banques. C'est dans ce sens, que le secrétaire général de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Din Benabdi a indiqué que «les pouvoirs publics en Algérie ont décidé d'ouvrir des bureaux représentatifs de certaines banques à l'étranger, afin d'accompagner les exportateurs et les investisseurs nationaux. Le choix était porté sur la BNA pour ouvrir une agence au Sénégal».Une décision qui rejoint les grands axes du Plan d'action du gouvernement et la détermination des pouvoirs publics à donner un rythme nouveau aux échanges commerciaux vers l'étranger, et marqué de changements certains en matière de gestion et de gouvernance économique, à travers la visibilité et la présence des banques et des investisseurs, à l'étranger.

Dans ce contexte, le directeur du marketing et de communication au Crédit populaire d'Algérie (CPA), Mehdi Aliane, a précisé que «la participation de la banque au Salon algérien au Sénégal revêtait une grande importance dans le domaine pharmaceutique, et ce pour accompagner les investisseurs algériens à l'étranger, notamment dans les pays africains ``.Cela étant, il est indéniable, que ce déploiement apporte une grande simplification des relations et des procédures qui se réduisent par le simple fait de la présence des canaux bancaires sur place «les pouvoirs publics s'attellent à travers l'ouverture de ces bureaux à réduire la durée de traitement des dossiers d'investisseurs, d'une part, et de conférer davantage d'efficacité au commerce extérieur et aux activités bancaires» précise Aliane.

Par ailleurs, toute cette dynamique et cette nouvelle direction économique nécessitent, également, un accompagnement de qualité en matière de protection juridique, afin de poser les bases solides d'une coopération efficace et rentable. À cet effet, le directeur de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex), Hocine Sadia, a souligné que «son établissement accompagne les exportateurs et les investisseurs algériens, et oeuvre à les assurer contre tous les risques auxquels ils pourraient se heurter, et ce après l'examen minutieux des dossiers de clients. La compagnie couvre 80% des risques commerciaux auxquels sont confrontées les entreprises exportatrices et 90% d'autres risques liés aux guerres et aux aléas climatiques».