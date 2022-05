Dans le besoin de profondes réformes pour relever les défis de performances et de rendement fixés par l'Etat, le secteur du commerce extérieur est en phase de renforcer les mécanismes de fonctionnement. Dans ce sens, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) a annoncé la création d'une Fédération nationale des opérateurs en commerce extérieur, qui se chargera de l'organisation de cette corporation économique, selon Abed Mouad, membre du conseil national. Un autre aiguillage vient s'ajouter aux différents moyens et outils mis en place par les pouvoirs publics pour donner au secteur une dynamique susceptible de porter les volumes d'échanges avec l'extérieur au plus haut niveau. D'autant plus que ces derniers mois ont été particulièrement riches en concrétisation d'accords dans le domaine du partenariat. Sous l'effet des nouvelles mesures d'incitation à l'investissement, l'Algérie est en phase de regagner en crédibilité et en attractivité. Ce qui impose une réelle régulation de l'activité pour inscrire les résultats escomptés. À ce titre, le représentant de l'Ugcaa a tenu à préciser que «la Fédération nationale des opérateurs en commerce extérieur sera un représentant des importateurs et des exportateurs auprès du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, pour débattre sur tout ce qui concerne cette catégorie d'opérateurs et fournir des propositions visant la promotion du commerce extérieur».Il faut dire qu'avec la création de la plate-forme électronique, les différents organismes de promotion du commerce extérieur et la fédération qui vient de naitre, l'activité ne peut que croitre et se développer, dans la mesure où ces mécanismes représentent les paramètres de base, qui vont permettre aux opérateurs économiques, de trouver des processus balisés et simplifiés pour la gestion de leurs opérations. Ils auront accès à une banque de données qui leur fournira les informations et les orientations nécessaires sur les programmes d'importation des produits et sur l'évolution des marchés étrangers.

Des paramètres qui contribueront à un gain de temps inestimable, qui sera renforcé par les effets de l'allégement des procédures administratives. Cela étant, l'efficacité de cette stratégie réside sans conteste dans la pérennisation de ces actions et à leur généralisation sur le territoire national. C'est dans cette optique, que Mouad a signalé que «cette rencontre, tenue samedi en présence d'opérateurs des wilayas de l'Ouest du pays, sera suivie de trois autres au courant des deux prochaines semaines, qui réuniront des opérateurs dans le domaine du commerce extérieur des wilayas du Centre, de l'Est et du Sud du pays, et qui seront ponctuées par une rencontre nationale à Alger avant fin mai courant pour élire le conseil et le bureau nationaux de la Fédération précitée».

Reste à espérer que ces mesures et ces mécanismes donneront rapidement des résultats sur le terrain, et acteront des changements notables, pour conférer à l'activité du commerce extérieur, la solidité et le potentiel pour jouer un rôle incontournable dans la relance économique.