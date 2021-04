Le port commercial de Mostaganem connaît une dynamique sensible en matière d'exportations. Durant le premier trimestre de l'année en cours, il a enregistré une hausse record du volume des exportations de l'ordre de 105.000 tonnes. C'est ce qu'a affirmé la direction générale de cette entreprise portuaire, expliquant que «les chiffres avancés par le département commercial du port font état d'une augmentation record du volume des exportations ayant dépassé 105.000 tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 mars de l'année en cours, contre 13.000 tonnes durant la même période de l'année écoulée».

Le chef de département commercial et de l'exploitation, Bentazi Abderrahmane a fait savoir que «cette évolution à l'intensification de l'activité du groupe de sidérurgie Tosyali sis à Bethioua dans la wilaya d'Oran, qui a effectué durant les mois derniers, 10 opérations d'exportation vers l'Angleterre, la Mauritanie, La Belgique, la Turquie, l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique. Il a été procédé, durant cette période, à l'exportation de 87000 tonnes de rond à béton, 6600 tonnes de fil de machine et 5500 tonnes des barres d'acier, a ajouté le même responsable.

Le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua continue son élan d'exportation constitué cette fois-ci d'une quantité égale à 27000 tonnes de rond à béton vers les Etats-Unis. «L'opération, ayant eu lieu, dimanche dernier, est la troisième, de différents produits du complexe au titre de l'année en cours», a-t-on indiqué expliquant qu'«elle a porté sur 18000 tonnes à partir du port de Mostaganem et de 9000 tonnes depuis le port d'Oran». Et d'ajouter «qu'au début de l'année en cours, 7000 tonnes de rond à béton ont été exportées vers la Grande-Bretagne et 7000 tonnes de fil de fer vers la Mauritanie». Lors du premier trimestre 2021, le même complexe a procédé à une opération d'exportation d'environ 100000 produits sidérurgiques divers dont 4000 tonnes de rond à béton vers le Sénégal et le Bénin et 82000 tonnes du même produit vers la Grande- Bretagne et les USA», a-t-on indiqué rappelant que «le complexe Tosyali avait exporté l'année dernière, 140000 tonnes de différents produits dont l'acier, les tubes d'acier en spirale de gros volume, les fils métalliques et autres produits vers l'Angola, le Sénégal, la Grande-Bretagne, le Canada, les USA, la Roumanie et l'Italie». Dans un passé récent, la même usine, implantée à Bethioua, a également procédé à l'exportation de 7000 tonnes de fil machine vers la Mauritanie. Cette opération était la seconde du genre. Ce produit industriel a été chargé au niveau du port de Mostaganem. Il sera réceptionné au port de Nouakchott, en plus d'une autre quantité de 7000 tonnes de rond à béton exportée vers l'Angleterre au début de cette nouvelle année. En plus de ces exportations de produits sidérurgiques, s' ajoutent 1.233 tonnes de hélium exportées vers la France, 200 tonnes de produits alimentaires, des dattes et fruits en direction de plusieurs pays ainsi que 4 638 tonnes de marchandises, produits et matériels.

Le chef de département commercial et de l'exploitation a expliqué que «le volume des exportations durant le mois de mars dernier a dépassé celui des importations pour la première fois dans l'histoire du port de Mostaganem, après l'exportation de plus de 63.000 tonnes de produits sidérurgiques à bord de six navires vers quatre directions». Le port de Mostaganem s'est transformé ces dernières années en plateforme dynamique du commerce extérieur, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation des produits sidérurgiques vers l'Europe (le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie, l'Afrique (Le Sénégal, Le Bénin et la Mauritanie) et l'Amérique (USA et Canada) après que le volume des exportations et des importations de ces produits a dépassé 2 millions de tonnes depuis 2016.