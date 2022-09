Le président-directeur général de Sonelgaz, Mourad Adjal, a confirmé que sa présence dans la wilaya s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des pouvoirs publics en matière de prise en charge des préoccupations énergétiques citoyennes sur l'ensemble du territoire national pour atteindre un bon niveau d'approvisionnement énergétique. C'était à l'ouverture de la séance de travail, tenue jeudi au niveau de la salle de conférence de la wilaya, en marge d'une visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée à Béjaïa afin de suivre et d'évaluer les projets de Sonelgaz au niveau local. Après avoir écouté les préoccupations des chefs de services ainsi que des directeurs exécutifs, le président-directeur général de Sonelgaz, Mourad Adjal, a présenté une synthèse complète des engagements de Sonelgaz quant au raccordement des zones isolées, les exploitations agricoles et les zones industrielles. Lors de l'ouverture de la séance de travail, le wali de Béjaïa a, pour sa part, indiqué que le secteur de l'électricité et du gaz a enregistré d'importants investissements au niveau de la wilaya ces dernières années. Ce qui a permis, selon ses propos, l'amélioration des indicateurs du secteur à un rythme significatif, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz naturel, qui a connu une forte progression. Pour le chef de l'exécutif de la wilaya «le taux de raccordement qui était de 16% en 1999 est passé à 68% actuellement, et avec la concrétisation des programmes en cours de réalisation, le taux passera à 78%. Quant au taux de raccordement au réseau de l'électricité, il a atteint 92%». Néanmoins, le taux de raccordement au réseau du gaz de la wilaya de Béjaïa reste toutefois l'un des plus faibles au niveau national. La nécessité d'accélérer la cadence des projets en cours et l'enregistrement de nouveaux programmes de raccordement est une exigence de l'heure pour rehausser ce taux à l'instar de toutes les wilayas du pays où le ratio dépasse les 90%, voire 99%, estiment les observateurs qui n'omettent pas de relever le rôle important des élus locaux dans le déblocage des situations d'opposition qui freinent considérablement la réalisation des programmes inscrits au profit de la wilaya de Béjaïa.

S'agissant de l'électrification, le raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique traîne toujours ce qui impacte négativement les rendements agricoles dans la région. La vocation économique de la wilaya et sa nature géographique méritent une attention toute particulière pour doter ses régions en énergie électrique et gaz. C'est l'objet même de cette visite de travail si on se réfère aux propos des responsables.

Le P-DG du Groupe Sonelgaz s'est auparavant rendu pour une inspection des travaux de réalisation de la zone industrielle d'El Kseur- Fanaïa Elmathan. Après avoir écouté une présentation sur l'état d'avancement des travaux, le P-DG du groupe Sonelgaz s'est engagé à alimenter la zone industrielle en électricité avant la fin du mois en cours. Quant au raccordement en gaz naturel, celui-ci interviendra avant la fin de l'année en cours .