À quelque dix jours du Sommet arabe d'Alger, au lendemain d'une annonce majeure dans l'industrie automobile et quelques semaines après l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, l'Algérie est comme sur un nuage, pourrait-on dire. Tout lui réussit en somme. Cette embellie sur tous les tableaux n'est, cependant pas le fait du hasard, mais le résultat d'une stratégie mise en place par le chef de l'État qui, fort des 54 engagements contenus dans son programme présidentiel, a réussi une transformation du pays, de sorte que l'Algérie ait pu émerger jusqu'à prétendre à intégrer les Brics. Cette ambition n'est pas irréalisable au regard du formidable potentiel de l'Algérie qui, d'ailleurs, commence à se faire jour, ces derniers temps. En effet, au plan économique, le pays se place comme l'une des destinations les plus attractives pour les investissements étrangers directs. L'ouverture prochaine d'une usine du constructeur italien Fiat est en soi un indice qui ne trompe pas sur la place de l'Algérie dans les stratégies actuelles et futures des grands constructeurs mondiaux. Le groupe Stelantisn, dont Fiat est l'une des composantes est le 4e fabricant mondial. D'autres constructeurs européens et asiatiques frappent déjà à la porte. Cela présage d'une véritable explosion en matière d'investissement dans la filière automobile. Cette perspective, aujourd'hui, confirmée donnera à l'Algérie le précieux statut de «grande usine» d'automobile de la planète. Ce n'est pas rien, sachant que cette qualité est surtout partagée par les pays des Brics. Un atout de taille qui placera l'Algérie dans une solide trajectoire d'émergence. Ce futur succès industriel, vient conforter celui déjà acquis dans l'acier et le ciment. En effet, l'Algérie qui est déjà exportatrice de ces deux produits essentiels surclasse la concurrence par un avantage comparatif au regard des prix de l'énergie, dont l'acier et le ciment sont de gros consommateurs. De par le monde, les pays qui parviennent à s'installer dans ces deux filières gagnent en puissance de frappe économique. Il va de soi donc que dans un futur immédiat, l'Algérie brillera à l'international, d'autant qu'elle entreprend une remontée dans la filière sidérurgique, à travers l'exploitation du mégagisement de fer de Ghar Djebilet. Plus que le fer, le sous-sol algérien est riche de plus d'une centaine de minerais exploitables, dont les terres rares, l'or, l'uranium, le silicium et beaucoup d'autres produits entrant dans la fabrication de matériel issu des technologies nouvelles. À l'appui de cette grande disponibilité à l'émergence, l'Algérie apporte aux investisseurs, une jeunesse en bonne santé, bien formée, une main-d'oeuvre peu coûteuse, une énergie presque gratuite comparativement aux prix qui se pratiquent ailleurs dans le monde. Le pays a des avantages dans toutes les filières industrielles. Ce potentiel économique avéré confère à l'Algérie une place de choix dans l'espace méditerranéen, arabe et africain. Les Européens, les Arabes, comme les Africains en parlent comme d'un partenaire incontournable en ces temps troubles où l'axe du monde tend à bouger. En effet, la guerre en Ukraine, la perte d'influence de l'Occident, le caractère désormais multipolaire du nouvel ordre mondial, son positionnement géographique au sud de l'Europe, son leadership arabe et africain, la grande compétence de sa diplomatie, son non-alignement, ses relations exceptionnelles, tant avec les pays des Brics, qu'avec les Etats-Unis d'Amérique, en font un acteur géopolitique majeur. Personne ne la sollicitera pour déclarer une guerre, mais tout le monde s'y référera pour construire la paix. Principal défenseur des causes palestinienne et sahraouie, l'Algérie est certainement l'acteur le plus respectueux de la légalité internationale. Elle l'a toujours montré et cela fait sa crédibilité et sa force dans le concert des nations.

À ce double avantage économique et géopolitique, l'Algérie s'est découvert un soft power assez puissant avec l'organisation des Jeux méditerranéens à Oran. Elle s'est révélée au monde comme un pays continent, abritant une jeunesse dynamique, un peuple tolérant et accueillant et une culture vaste, plurielle et exportable. Le fameux clip de DJ Snak, Disco Maghreb, a émerveillé le monde, comme d'ailleurs l'épopée de son équipe de football et le fameux 1,2,3 viva l'Algérie connu aux quatre coins de la planète. En quelques années, l'Algérie a montré des facettes insoupçonnées à l'étranger. Vu de l'extérieur, c'est un géant qui se réveille.