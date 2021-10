Ooredoo déclenche la révolution. L'opérateur de téléphonie mobile est en train d'opérer une véritable mutation dans les services de vente. Cela à travers le lancement du concept des boutiques intelligentes. Après celle d'Oran, la semaine dernière, il a lancé la première de ces boutiques innovantes dans la capitale. Il a choisi un endroit tout aussi innovant pour faire vivre aux Algérois une expérience digitale inédite. Ainsi, c'est le Garden City, premier centre commercial en plein air du pays, qui abrite cette «Smart store». Il faut dire que les jeunes et les équipes dynamiques de cette boutique vous font voyager vers un nouveau monde, celui du digital. Fini les guichets classiques comme ceux de la poste, les clients, particuliers et entreprises, sont accueillis dans des bureaux où aucune barrière n'existe entre le client et l'agent.

Un endroit convivial et «cosy» qui nous donne l'impression d'être chez soi, assis sur son canapé. Surtout que durant l'attente, les clients trouvent mille et une occupations. Cette boutique «new âge» offre, en effet, des prestations de services nouvelles, variées et de grande qualité, dans un environnement confortable, moderne et innovant. Ceux qui veulent surfer sur leurs smartphones peuvent les recharger en même temps à travers les espaces dédiés à cet effet.

Les autres peuvent découvrir les différentes applications de l'opérateur, à travers l'espace multimédia accessible gratuitement.

En fait, cet «univers 2.0» est un espace optimisé et divisé en zones distinctes.

La zone d'attente, offre aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et des terminaux mobiles, tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d'affichage modernes.

La zone de vente propose des places assises pour la vente et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèces ou via un terminal de paiement électronique (TPE). La zone home, espace reproduisant la salle de séjour d'une maison, où le client pourra, confortablement installé, vivre la connectivité Ooredoo via la Sahla box et expérimenter les produits digitaux, et les applications d'Ooredoo telles que les plates-formes exclusives de streaming Anaflix et de musique Anazik.

La zone d'expérience: disposant de comptoirs d'exposition où le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones, de tablettes tactiles et autres terminaux mobiles proposés par Ooredoo. Ce zoning assure au client une fluidité de la circulation, selon ses besoins, ses recherches et ses centres d'intérêt, ce qui permet une expérience client unique en son genre pour faire d'une virée dans une boutique d'Ooredoo un véritable plaisir, d'autant plus que cette boutique intelligente est «100% Made in Algeria», aussi bien en matière de concept, de design et de décoration que d'architecture et d'équipement mobilier. «Ce concept de boutique intelligente, le premier du genre en Algérie, s'inscrit en droite ligne de la stratégie de transformation digitale adoptée par notre entreprise», a soutenu le directeur général d'Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim, qui a fait le déplacement avec les cadres managériaux de l'entreprise pour inaugurer ce qui sonne comme une nouvelle ère.

Les habitants des autres wilayas du pays auront aussi droit à leurs boutiques intelligentes.

«Le concept sera généralisé à travers les autres wilayas du pays, afin de permettre à nos clients, où qu'ils soient, de bénéficier de services et d'offres de standard international», a conclu, avec beaucoup de fierté, le DG d'Ooredoo. Un nouveau pas donc dans la transformation digitale en Algérie...