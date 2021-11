C'est une révolution dans le monde de la cigarette. Le gouvernement britannique vient de déposer une proposition ouvrant la voie à la prescription de la cigarette électronique par le système public de santé, pour les fumeurs qui souhaitent arrêter le tabac, en Angleterre.

Le gouvernement reconnaît ainsi le rôle de la cigarette e´lectronique en vue d'aider les personnes qui tentent d'arrêter de fumer, puisque 27,2% des fumeurs l'utilisent, contre 18,2% qui utilisent des produits de substitution à la nicotine. Cette proposition fait du Royaume-Uni le premier pays au monde à encourager la délivrance d'une licence médicale pour les cigarettes électroniques, sur ordonnance, afin de réduire davantage le taux de tabagisme, en particulier chez les fumeurs à faibles revenus. À cet effet, Philip Morris International salue le projet du gouvernement britannique et est ainsi convaincu qu'un avenir sans fumée est possible, à condition que les gouvernements et les acteurs de la société

civile travaillent en collaboration. L'avènement d'un monde sans cigarette doit passer par des réglementations claires, adaptées aux alternatives sans combustion scientifiques approfondies et totalement intégrées à la politique de santé publique, au même titre que la prévention et la cessation.

Philip Morris International salue le projet du gouvernement britannique visant à simplifier la procédure d'homologation des cigarettes électroniques et d'autres produits contenant de la nicotine inhalée.

Le Royaume-Uni présente, aujour-d'hui, l'un des taux de tabagisme les plus bas d'Europe, un résultat porté par le recours à de meilleures alternatives que la cigarette, telle que la cigarette électronique ou le tabac à chauffer. Il faut souligner, également que cette mesure est venue accélérer la transition vers un Royaume-Uni sans fumée. Pour Grégoire Verdeaux senior vice président External Affairs chez Philip Morris International,

«le Royaume-Uni est un leader mondial en matière de médecine, de science et de santé publique.

Les examens scientifiques menés par des experts, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sont clairs: les alternatives sans fumée, telles que les cigarettes électroniques ou le tabac à chauffer, offrent aux adultes qui continueraient à fumer des cigarettes, une meilleure alternative.