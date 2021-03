C'est dans le strict respect des mesures sanitaires et préventives imposées par les autorités publiques que l'Algérienne des assurances, «2A», a annoncé, hier, la nouvelle identité visuelle de «2A», devenue «Gig Algeria».

Cette cérémonie, qui s'est déroulée au niveau du Centre international des conférences (CIC), Club des Pins - Alger), a été l'occasion de présenter en avant-première le spot télévisuel révélant la nouvelle identité visuelle de l'Algérienne des assurances, marquant le passage de «2A» à «Gig Algeria».

Le changement de l'identité visuelle de l'Algérienne des assurances, qui «assure et réassure» intervient suite à la participation à son capital social, du groupe international «GIG» (Gulf Insurance Group) en 2015. Cette décision marque une étape importante dans la stratégie de développement de la compagnie selon les standards et les normes internationaux, est-il expliqué.

«GIG», dont les deux principaux actionnaires sont le groupe d'investissement koweitien «Kipco» et le canadien «Financial Holding Limited Fairfax», vient, selon l'Algérienne des assurances, d'affirmer, en novembre 2020, sa position de «leader sur le marché des assurances» dans la région Mena, (Middle East North Africa) avec l'acquisition de toutes les opérations du groupe «AXA» dans la région du Golfe.

Le groupe se fraie ainsi un chemin balisé pour être présent, au futur, dans pas moins de 13 pays: Algérie, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn, Syrie, Irak, Liban, Arabie saoudite, Egypte, Qatar, Oman et Turquie. Lors de leur intervention, à l'occasion de cet événement, le directeur général, Mourad Kaoula et la directrice du marketing, Amel Bounoua, ont présenté les principaux indicateurs de l'exercice 2020 mettant en avant les valeurs fédératrices de la marque qui sont au nombre de trois: «respect,durabilité et récompense.»

Dans son allocution, Kaoula a souligné sa «fierté» de dévoiler la nouvelle identité visuelle de «GIG», (...) un pas de plus, dit-il, vers de nouveaux défis et la réalisation d'objectifs stratégiques qui convergent sur la vision de «devenir la marque la plus distinguée et l'employeur préféré des Algériens».

Il a indiqué que la stratégie sur le moyen et le long terme se base sur la digitalisation progressive de l'ensemble des processus et des pratiques de la compagnie, afin de faciliter l'assurance aux Algériens. Kaoula n'a pas manqué de souligner que les valeurs de «GIG» sont puisées dans plus de 20 années de travail et de dévouement... pour «répondre aux besoins et aux attentes actuels et futurs de nos clients».

Kaoula a, par ailleurs, annoncé un réaménagement progressif du siège social, des sièges régionaux ainsi que les agences qui arboreront les nouvelles couleurs de la marque.

Lors de cette conférence, il a été assuré que tous les engagements pris auparavant par «2A» restent entiers, ne subiront aucun changement et ne présentent aucun risque pour la clientèle. «Face à une rude concurrence la clé de la réussite équivaut au changement qui sera opéré de 2021 à 2025 en offrant le choix à notre clientèle», a indiqué Kaoula. Il ne manquera pas de prévenir qu'une légère baisse d'activités est envisagée suite à la crise sanitaire et à la «dépréciation de la monnaie nationale». Pour lui cette étape est un challenge et il faut s'adapter aux standards internationaux, et ce, tout en affirmant que la culture d'assurance existe en Algérie; aussi faut-il la renforcer en proposant des réponses aux besoins exprimés, a-t-il estimé.