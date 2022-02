Face à la crise multidimensionnelle et,notamment économique, la promotion de l'investissement national et étranger créateur de richesses passe par l'amélioration de l'environnement des affaires. Le défi exige du patronat local du secteur d'Etat et du secteur privé de se mobiliser, aujourd'hui, plus que jamais, pour accroître l'investissement dans tous les secteurs et le déployer à travers tout le territoire national par l'amélioration de la productivité et la compétitivité de sorte que les entreprises algériennes résistent localement à la concurrence extérieure et que la production parte à la conquête de marchés extérieurs. L'Algérie face à une crise sans précédent qui touche toute la planète, devra mobiliser toutes les énergies et s'orienter vers une libéralisation maîtrisée, seule garantie d'un développement durable, au profit de tous les Algériens.

L'Algérie depuis des décennies est toujours en transition, faute d'une vision stratégique. La condition essentielle de réussite du plan de relance socio-économique dans le cadre d'une libéralisation maîtrisée, est d'avoir une méthode cohérente pour mettre en place de profondes réformes structurelles avec un planning réaliste daté. Tout d'abord le plan de relance doit tenir compte de la structuration de la société. La société algérienne comme toutes les sociétés humaines est structurée en fonction de plusieurs paramètres sociologiques: catégories d'âge, profession, sexe, statut social, statuts religieux, statut politique, anthropologie culturelle territoriale. Un système d'information fiable doit faire l'inventaire de ces catégories pour le ciblage médiatique et l'élaboration du programme des réformes structurelles selon un timing daté. Car tout projet étant porté forcément par des forces politiques, sociales et économiques, sa réalisation étant fonction des rapports de force au niveau de la société et non au sein de laboratoires de bureaucrates déconnectés de la société, doit d'abord être compris par tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, interviennent dans la décision économique, d'où l'importance de savoir communiquer dans un langage accessible à toute population et pas seulement aux initiés. C'est pourquoi, il faut insister sur l'effort d'une information de vérité, qui doit lui être associée, pour montrer l'opérationnalité du plan de relance au profit des générations présentes, mais également futures, une nation ne pouvant distribuer plus que ce qu'elle produit quitte à aller vers le suicide collectif, l'objectif étant celui d'éviter la marginalisation de pans de la société.

Cultivons l'unité de la nation!

Sans verser dans la démagogie et le populisme, les expériences historiques afin de favoriser la mobilisation et la symbiose Etat -citoyens, c'est aux dirigeants de ressembler à leur peuple et non au peuple de ressembler à ses dirigeants devant tenir compte de notre riche anthropologie culturelle. Le principe est de travailler pour consolider la diversité et la pluralité tout en cultivant l'unité de la nation et sa cohésion sociale pour un espace équilibré et solidaire. Ce sont les hommes avec leurs équipements anthropologiques (identitaires) qui ont façonné les espaces,car l'organisation administrative de l'espace n'est pas celle de l'administration comme l'a démontré brillamment l'expert de renommée mondiale, Hernando de Soto sur l'État de droit et sphère informelle (dans l'ouvrage du professeur Abderrahmane Mebtoul - L'Algérie -perspectives: bonne gouvernance, démocratie et économie de marché (édition Dar El Gharb 2004).

La relance économique implique la débureaucratisation et une vision stratégique. Les actions sectorielles doivent se mouler au sein d ‘une fonction, objectif stratégique devant différencier pour paraphraser les militaires tactiques et stratégie devant tracer un registre d'engagements pour le court terme et le moyen terme. À court terme, cela doit toucher les situations pénibles vécues par les Algériens. À moyen terme, un système d''information en temps réel basé sur une communication transparente et de vérité dans la mesure où les réformes futures seront douloureuses, mais déterminantes, dépassant de loin les enjeux internes de pouvoir pour s'inscrire de plain- pied dans le plan géostratégique des puissances de ce monde..

Ainsi, le plan de relance doit définir clairement les objectifs stratégiques car un pays qui veut se développer doit préparer les choix qui permettent d'en saisir les conséquences basées sur des études précises qui doivent indiquer: -comment se pose le problème,-quelles sont les contraintes externes (engagements internationaux de l'Algérie); -quels sont les contraintes socio-économiques, financières et techniques internes; -quels sont les choix techniquement possibles et les ensembles de choix cohérents et quelles sont les conséquences probables de ces choix, -quelles méthodes de travail choisir qui permettent de déterminer les paramètres (moyen termes) et les variables (court terme) dont dépend un système complexe. Après avoir décomposé la difficulté en éléments simples, il convient de se poser des questions et apporter des réponses opérationnelles, loin des théories abstraites,réalisations physiques et plan de financement sur chacun des éléments (faits ou relations entre les faits): -Quoi?-Qui?- Où - Quand?- Comment?- Combien et Pourquoi? Dès lors, comment faire?

Capitaux marchands de l'État

La structure de l'action en faveur des réformes est globalement formée de cinq segments qui fondent le processus opérationnel de mise en oeuvre :-l'administration qui constitue la cheville ouvrière par son importance stratégique,-la société civile/syndicats,- les citoyens dans leur diversité,-les partis politiques et -les opérateurs publics et privés. Car peut-on parler de stratégie économique sans tenir compte des mutations tant internes que de l'économie mondiale... Peut-on continuer à perfuser des entreprises publiques qui ont coûté à la collectivité nationale selon les données officielles du Premier ministère plus de 250 milliards de dollars durant ces trente dernières années (source APS janvier 2021) pour arriver à la case départ, après plusieurs restructurations des capitaux marchands de l'État créant une instabilité juridique et par conséquent à la fois le découragement des managers des entreprises publiques et la méfiance des repreneurs privés nationaux et internationaux potentiels faute de visibilité socio-économique..Un texte juridique n'est pas suffisant (ce n'est qu'un moyen) l'Algérie ayant parfois les meilleures lois du monde rarement appliquées faute de volonté politique et de neutralisation des rapports de force, juridisme étant et un leurre s'il n'y a pas d'objectifs cohérents clairement définis avec pragmatisme, loin des théories abstraites. C'est que, le XXIe siècle sera dominé par l'émergence de réseaux décentralisés, qui remplaceront les relations personnalisées d'Etat à Etat dans le domaine des relations économiques et de l'intelligence artificielle (le primat de la connaissance) qui révolutionne tout le système économique mondial- Les responsables algériens s'adapteront -ils à ce nouveau monde dynamique en perpétuel mouvement, n'existant pas de modèle statique, ou vivront - ils toujours sur des schémas mécaniques dépassés des années 1970 /1980 conduisant le pays à l'impasse? La transition d'une économie de rente à une économie hors hydrocarbures, dans le cadre de la mondialisation, suppose donc un profond réaménagement des structures du pouvoir assis sur la rente à un pouvoir se fondant sur les couches productives et le savoir. Le grand défi en 2022 pour l'Algérie est la lutte contre le terrorisme bureaucratique afin de libérer les énergies créatrices, au lieu des relations de clientèles et le régionalisme? De redonner sa place aux compétences réelles et donc au savoir et d'autonomiser la sphère financière afin qu'elle ne soit plus un acteur passif de la redistribution de la rente des hydrocarbures au profit de clientèles non créatrices de richesses comme en témoignent les nombreux scandales financiers. Car le bureaucrate au niveau central, mais également au niveau local, amène avec lui, le carcan, les lenteurs, les petitesses en oubliant la conscience et l'efficacité.

Les fondamentaux du blocage

Le but du bureaucrate est de donner l'illusion d'un gouvernement même si l'administration fonctionne à vide, en fait de gouverner une population infime en ignorant la société majoritaire. Nous aurons ainsi une triple conséquence: 1re conséquence: une centralisation pour régenter la vie politique, sociale et économique du pays; 2e conséquence: l'élimination de tout pouvoir rival au nom du pouvoir bureaucratique; 3e conséquence: la bureaucratie bâtit au nom de l'Etat des plans dont l'efficacité sinon l'imagination se révèle bien faible.

En résumé, la réussite de la relance économique pour 2022/2025,afin d'éviter les tensions sociales et sécuritaires, existant un lien dialectique entre sécurité et développement, partant d'un bilan objectif, sans complaisance, doit s'attaquer aux fondamentaux du blocage et trouver des réponses réelles sur tout le territoire national, qui répondent en priorité aux aspirations de la population algérienne en redonnant un espoir, ce qui renvoie à la confiance Etat-citoyens afin qu'ils s'impliquent dans les réalisations présentes et futures. Cela renvoie à la responsabilité citoyenne et à la démocratie participative. En s'adaptant aux nouvelles mutations mondiales, grâce au renouveau de la gouvernance, et la valorisation du savoir, l'Algérie forte de ses importantes potentialités, peut devenir un pays pivot et être facteur de stabilité de la région méditerranéenne et africaine. L'enjeu du développement de l'Algérie dépasse le cadre national car toute déstabilisation, comme je le soulignais dans deux interviews (2016/2017), l'une aux USA, à l'American Herald Tribune et l'autre en France à la Tribune.FR, aurait des répercussions géostratégiques sur toute la région. Mais avant tout, l'Algérie sera ce que les Algériennes et les Algériens voudront qu'elle soit

*Professeur des universités, expert international [email protected]